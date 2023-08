Nach der Gewalttat gingen sie zusammen in die Kneipe: In Palermo haben sieben Männer eine 19 Jahre alte Frau vergewaltigt. Die rechtsnationale Partei Lega fordert nun, Vergewaltiger chemisch zu kastrieren.

Nach der Gruppenvergewaltigung einer 19 Jahre alten Frau in Palermo ist in Italien die Debatte über die chemische Kastration von verurteilten Sexualstraftätern neu entflammt. Von den sieben mutmaßlichen Tätern, die auf den Aufnahmen von Überwachungskameras vor und nach der ihnen zur Last gelegten Gewalttat zu sehen sind, befinden sich vier in Untersuchungshaft.

Aus den Chats der Angeklagten und deren Handyaufnahmen vom Opfer während und nach der Tat geht nach Angaben der Staatsanwaltschaft hervor, dass die jungen Männer die gemeinschaftliche Gewalttat an der Frau als eine Art Zeitvertreib betrachtet hätten. Sie hätten keinerlei Unrechtsbewusstsein gezeigt und seien nach der Vergewaltigung gemeinsam in ein Restaurant gegangen.

Die rechtsnationale Partei Lega hat angesichts dieses neuerlichen brutalen Gewaltakts gegen eine Frau eine Unterschriftensammlung für ein Gesetzesvorhaben gestartet, wonach bei verurteilten Sexualstraftätern nicht nur Freiheitsstrafen verhängt werden sollen, sondern auch die chemische Kastration zur Anwendung gebracht werden kann. Dabei wird ein Medikament eingesetzt, das das Sexualhormon Testosteron unterdrückt.

Kastration soll freiwillig bleiben

Die sizilianische Europaabgeordnete Annalisa Tardino teilte am Wochenende mit, die Lega werde das Gesetzesvorhaben „ohne Zögern“ landesweit vorantreiben. Lega-Chef Matteo Salvini unterstützt die Initiative, „angesichts solch unverzeihlicher Bestialität reicht der Kerker nicht“.

Der Gesetzentwurf sieht bisher nur die freiwillige, nicht die zwangsweise Verabreichung des Medikaments vor, sodass die abschreckende Wirkung der chemischen Kastration begrenzt bleiben dürfte.