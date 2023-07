Die bundesweite Diskussion über gewalttätige Ausschreitungen in Freibädern hat in Stuttgart eine fremdenfeindliche ­Aktion der sogenannten Wackren Schwaben provoziert, einer Gruppierung, die der vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären ­Bewegung zugerechnet wird.

Am vergangenen Sonntag zündeten ­Aktivisten dieser Gruppierung am Eingang des Stuttgarter Inselbades Rauchtöpfe an, außerdem rollten sie am Eingang ein Plakat mit der migrations- und fremdenfeindlichen Aussage „Remigration für sichere Frei­bäder“ aus. „Damit will die Gruppe Vorbehalte gegen Menschen mit Migrationshintergrund verstärken und ein Bedrohungsszenario heraufbeschwören“, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz der „Stuttgarter Zeitung“.

„Lösung Remigration“

Die Mitglieder der als rechtsextremistisch eingestuften Organisation verteilten vor dem Schwimmbad auch Flugblätter. Den Vertretern der Wackren Schwaben geht es aber ­offenbar vor allem auch darum, ihre Aktion über die sozialen Medien bekannt zu machen. In einem im Internet verbreiteten Bild heißt es: „Egal, ob Missbrauch in Schwimmbädern, hohe Mieten oder Gewalt in den ­Innenstädten: das Problem ist der Bevölkerungstausch und die Lösung Remigration.“ Auch die baden-württembergische AfD-Landtagsfraktion fordert seit Jahren sogenannte ­Remigrationsprogramme.

Das Inselbad liegt im Einzugsbereich des Daimler-Werks im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim, zuletzt soll es dort am Pfingstwochenende zu sexuellen Übergriffen auf Frauen gekommen sein. Damals waren zwei 18 Jahre alte Frauen von einer Gruppe junger Männer im Schwimmbad belästigt worden; ein 13 Jahre alter Junge soll eine der jungen Frauen am Po unsittlich berührt haben.