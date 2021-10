Razzien in drei Ländern : Mafia-Betrug mit Luxusautos

Mit Razzien in Deutschland, Italien und Bulgarien ist die Polizei gegen eine Bande vorgegangen, der Umsatzsteuerbetrug in Millionenhöhe vorgeworfen wird. Drei der insgesamt elf Festgenommenen hätten Verbindungen zur ndrangheta, der kalabrischen Mafia, teilte am Mittwoch die europäische Staatsanwaltschaft EPPO mit. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, ein kriminelles Netzwerk aufgebaut zu haben, über das sie Luxusautos mehrfach zwischen verschiedenen EU-Ländern verkauften und sich dann angeblich gezahlte Umsatzsteuer vom Staat erstatten ließen. Der so entstandene Schaden liegt laut EPPO bei mindestens 13 Millionen Euro.

Organisiert wurde das kriminelle „Umsatzsteuerkarussell“ laut den Ermittlern von Autohändlern in Mailand sowie in Eichstätt in Oberbayern. Am Mittwochmorgen wurden 17 Gebäude in Bayern, 28 in Italien sowie eines in Bulgarien durchsucht. Mehrere „sehr hochwertige“ Autos wurden beschlagnahmt. Während der Ermittlungen stieß die italienische Polizei zudem auf Rauschgiftgeschäfte, in deren Zusammenhang nun vier weitere Verdächtige festgenommen sowie Haschisch und Marihuana beschlagnahmt wurden.

Mehr zum Thema 1/

Das Ermittlungsverfahren ist das erste überhaupt, das vom European Public Prosecutor’s Office übernommen worden ist. Diese europäische Staatsanwaltschaft hat im Juni dieses Jahres ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist spezialisiert auf Mehrwertsteuerbetrug zum Nachteil von Mitgliedsländern der Europäischen Union und übernimmt dabei Fälle mit einer Betrugssumme von mehr als zehn Millionen Euro.

Oberstaatsanwalt Marcus Paintinger, der die Ermittlungen in dem Verfahren vom EPPO-Büro in München aus führt, sagt: „Ohne die EPPO hätten die Vorbereitungen für diese Operation Monate gedauert – jetzt war das eine Frage von Wochen“. Zeitaufwendige Rechtshilfeersuchen an andere Staatsanwaltschaften im Ausland seien nun nicht mehr notwendig, da die EPPO wie eine einzige Behörde mit Büros in 22 EU-Staaten arbeite. Dank der gemeinsamen Arbeitssprache Englisch falle auch viel Übersetzungsarbeit weg.