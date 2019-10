Mögliche Freiheitsberaubung : Razzia in Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Abzocke in Rom : 430 Euro für zwei Teller Spaghetti

Eine Flasche Wasser, zwei Teller Pasta und etwas Fisch – für genau 429, 80 Euro. Diesen Betrag mussten zwei Japanerinnen in einem Restaurant in Rom zahlen. Es ist längst nicht der erste Fall von dreister Abzocke in Italiens Touristen-Hochburgen.