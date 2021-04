Bandidos-Chapter verboten : „Das waren Rockerkriege um die Vormachtstellung in Hagen“

Die Razzia mit rund 500 schwerbewaffneten Polizisten begann am Donnerstagmorgen zeitgleich in Dortmund, Hagen und im Märkischen Kreis. Die Beamten durchsuchten 28 Wohnungen und setzten das vom nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU) verfügte Verbot eines Chapters der berüchtigten Rockergruppe Bandidos durch.

Die Mitglieder des Rockervereins „Bandidos Motorcycleclub Hohenlimburg/Witten“ und seiner Teilorganisation „Los Compadres Hagen“ stehen im Verdacht, schwere Straftaten verübt und eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Auf das Konto der Beschuldigten gingen „versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung sowie zahlreiche Verstöße gegen das Waffengesetz“, sagte Reul in Düsseldorf. Es habe Schießereien auf offener Straße gegeben. „Das waren schlichtweg Rockerkriege um die Vormachtstellung in Hagen.“

Vor dem Landgericht Hagen müssen sich derzeit in zwei Hauptverhandlungen mehrere Bandidos-Rocker aus der Region wegen Schießereien nicht nur in Hagen, sondern auch in Köln sowie wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung verantworten. Laut Anklage kam es Ende 2018 und Anfang 2019 in Köln zu zwei Angriffen mit Schusswaffen auf Rocker des Konkurrenz-Klubs Hells Angels. Ein Opfer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Im zweiten Fall sollen Bandidos-Mitglieder auf ein Lokal geschossen haben.

Mehr zum Thema 1/

Die Gesamtzahl der Rocker in Nordrhein-Westfalen ist zuletzt gesunken. Anfang des Jahres gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland nach Erkenntnissen des Landeskriminalamts (LKA) 1960 Rocker, im Vorjahr waren es noch rund 2100 gewesen. Das Gefahrenpotential der Szene wird vom LKA aber weiter als „sehr groß“ eingeschätzt.