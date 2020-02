Razzia im Rotlichtviertel : Bordell muss wegen „unhaltbarer hygienischer Zustände“ sofort schließen

Bei einer großangelegten Razzia in Essen sind am späten Freitagabend alle 17 Bordellbetriebe des dortigen Rotlichtviertels und mehr als 80 Prostituierte kontrolliert worden. Wegen „unhaltbarer hygienischer Zustände“ ordnete die Stadt die sofortige Schließung eines Bordells an. „Wir gehen davon aus, dass ein Gesundheitsrisiko für die beschäftigten Frauen vorliegt“, sagte Stadtsprecherin Silke Lenz. Die Frauen mussten das Bordell noch in der Nacht räumen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten zuvor im Hinterhof sechs völlig zugemüllte Garagen, zahlreiche Hundekot-Haufen und Ratten entdeckt.

An der Kontrollaktion waren mehrere städtische Behörden, die Steuerfahndung, der Zoll und eine Hundertschaft der Polizei beteiligt. Überprüft wurde unter anderem, ob die Frauen ordnungsgemäß als Prostituierte angemeldet sind. Die Kontrolleure wollten auch illegaler Prostitution und Menschenhandel auf die Spur kommen. Bei der Koordination des Einsatzes griffen die Behörden auf ihre Erfahrungen aus der gemeinsamen Bekämpfung der Clankriminalität in Essen zurück. Insgesamt wurden rund 130 Personen überprüft.

Verdacht auf Drogen und illegale Prostitution

Nach Angaben einer Zoll-Sprecherin bestand bei einer Frau der Verdacht, dass sie sich illegal in Deutschland aufhält. In vier Fällen werde zudem geprüft, ob Sozialleistungsbetrug vorliege.

Bei sechs Arbeitgebern will der Zoll Geschäftsunterlagen genauer unter die Lupe nehmen. Die Polizei fand in einem Bordell weißes Pulver, vermutlich Rauschgift. Auch ein Drogenspürhund kam zum Einsatz. Ein Mann, der ein Bußgeld nicht gezahlt hatte, wurde von der Polizei zeitweise festgesetzt.

Zu Beginn der Razzia hatten Polizisten die Hauseingänge in dem Straßenzug in der Nähe der Innenstadt gesichert. Wenig später verließen zahlreiche Männer das abgesperrte Areal. Die Überprüfung der Betriebe und der Prostituierten zog sich bis in den frühen Samstagmorgen hin.

Wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte, fehlten bei 24 von 82 Prostituierten die Anmeldebescheinigungen. Es seien 17 Bußgeld in Höhe von 55 Euro erhoben worden. 15 Menschen seien wegen Verdachts auf illegalen Aufenthalt kontrolliert und sieben davon zur Überprüfung in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Polizei habe einen offenen Haftbefehl vollstrecken können und zwei Anzeigen wegen Drogendelikten aufgenommen.