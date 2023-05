Bei einer lang vorbereiteten deutsch-niederländischen Großrazzia wurden am Dienstag fünf mutmaßliche Automatensprenger festgenommen. Ihnen werden Attacken auf 22 Geldautomaten in Deutschland vorgeworfen.

In Haan: Eine zerstörte Bankfiliale nach der Sprengung eines Geldautomaten am Samstag. Ein Zeuge soll noch versucht haben, die Täter zu stellen – er wurde dann mit der Pistole bedroht. Bild: dpa

Ermittler aus den Niederlanden und Deutschland sind am Dienstag in einer Großrazzia gegen Geldautomatensprenger vorgegangen. Einsatzkräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Bundeskriminalamtes und der niederländischen Polizei durchsuchten seit den Morgenstunden neun Wohnungen in Amsterdam, Helmond und Utrecht; fünf Beschuldigte wurden festgenommen.

Die niederländisch-marokkanischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 23 und 38 Jahren waren nach Erkenntnissen der Ermittler zwischen Mai 2021 und Ende August 2022 an Sprengungen von Geldautomaten in Deutschland in unterschiedlicher Funktion beteiligt. Insgesamt geht es um 22 Sprengattacken in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland, bei denen mehr als eine Million Euro Bargeld erbeutet und ein Sachschaden von mehr als zwei Millionen Euro verursacht wurde.

NRW stellt Auslieferungsersuchen

Hinter einer Vielzahl der Taten in Deutschland stecken nach Einschätzung von Ermittlern arbeitsteilig agierende Banden aus den Niederlanden wie die nun aufgeflogene. Der Großaktion gingen länderübergreifende Ermittlungen in intensiver Zusammenarbeit mit dem Internationalen Rechtshilfezentrum (IRC) von Polizei und Staatsanwaltschaft in Arnheim voraus. Die fünf festgenommenen Männer wurden dem niederländischen Haftrichter vorgeführt, der auch über die von der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) gestellten Auslieferungsersuchen zu entscheiden hat.

Allein in Nordrhein-Westfalen gab es 2022 182 Sprengattacken auf Geldautomaten. Die Zahl der Taten verharrt trotz seit Jahren intensiver Ermittlungsarbeit auf hohem Niveau. Zuletzt sprengten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Ratingen im Kreis Mettmann einen Geldautomaten. Die Suche per Hubschrauber nach dem Fluchtfahrzeug blieb bisher erfolglos.