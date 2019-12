Aktualisiert am

Polizeieinsatz in Berlin : Raubüberfall war Fehlalarm

Ein angeblicher Raubüberfall unter Einsatz einer Schusswaffe im Zentrum von Berlin hat sich als Fehlalarm erwiesen. Zeugenberichte über Schüsse in einem Café in der Nähe des Checkpoint Charlie hätten sich nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher am Montag vor Ort. Die Polizei war mit einem Großaufgebot mehrere Stunden im Einsatz, auch das SEK war beteiligt.

Nach der Befragung weiterer Zeugen und der Durchsuchung des Hauses, in dem sich das Café befindet, hätten sich die Angaben über „Knallgeräusche“ oder Schüsse nicht bestätigt, schrieb die Polizei bei Twitter. „Auch weitere Hinweise auf eine verdächtige Person liegen nicht vor. Wir gehen der Sache weiter nach.“

Allerdings sei die Hülse der Patrone einer „vermutlichen Schreckschusswaffe“ gefunden worden, twitterte die Berliner Polizei weiter. Die Kripo habe die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen.

Zunächst hatte es geheißen, ein Unbekannter habe Schüsse in einem Café im Zentrum von Berlin abgegeben. Es bestehe der „Verdacht eines Raubüberfalls“ auf das Lokal in der Nähe des Checkpoint Charlie, hatte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Ein Zeuge berichtete, er habe Schüsse und Schreie gehört. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Kreuzung zwischen Friedrichstraße und Kochstraße war mehrere Stunden gesperrt.