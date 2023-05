Eineinhalb Wochen nach der verheerenden Attacke eines Mannes auf Einsatzkräfte in Ratingen schweben drei Menschen noch in Lebensgefahr. NRW-Innenminister Reul informiert den Landtag über den Stand der Ermittlungen.

Dem nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU) ist die Erschütterung ins Gesicht geschrieben, als er am Montagmorgen über den aktuellsten Stand der Ermittlungen nach dem schweren Angriff auf Einsatzkräfte in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf vor eineinhalb Wochen berichtet. Ein 57 Jahre alter Mann hatte 35 Einsatzkräfte zum Teil schwer verletzt. „Warum macht jemand so etwas?“, fragt Reul in der Sondersitzung des Landtags-Innenausschusses rhetorisch. Vermutlich lasse sich nie ganz aufklären, warum jemand Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte, also just jene Frauen und Männer, angreife, die zu jeder Tages- und Nachtzeit parat stünden, wenn die Not am größten sei.

„Ich bin angesichts der Ereignisse wirklich immer noch fassungslos“, sagte Reul. „Und ich kann mich auch nur an wenige vergleichbare Situationen in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen erinnern.“ Die „komplette Blaulicht-Familie“ Nordrhein-Westfalens sei noch immer geschockt.

Immerhin die wichtigsten Details haben die Ermittler in dem verstörenden Fall aber inzwischen klären können. Wegen eines überquellenden Briefkastens und Verwesungsgeruchs aus einer Wohnung war die Polizei am Vormittag des 11. Mai unter dem Routine-Einsatzstichwort „hilflose Person hinter der Tür“ zu dem Hochhaus gerufen worden. Als Feuerwehrkräfte im Auftrag der Polizei die Tür der Wohnung nach vergeblichem Klingeln öffneten, überschüttete der 57 Jahre alte Mann eine junge Polizistin und weitere Einsatzkräfte ohne Vorwarnung mit Benzin.

„Offenbar verursachte der Beschuldigte dann auf bislang nicht geklärte Weise eine Flamme und setzte die Einsatzkräfte in Brand“, so Reul. Im Fluchtreflex rannten die teils noch brennenden Einsatzkräfte vom 10. Stock des Hochhauses auf die Straße. „Die Schwerverletzten wurde teilweise von anderen Schwerverletzten gestützt, so hat der lebensgefährlich verletzte Polizeibeamte seine Kollegin noch zum Rettungswagen geführt.“

Drei der Opfer – die zwei Polizeibeamten und ein Feuerwehrmann – befinden sich weiter in Lebensgefahr. Weil die Opfer Verbrennungen unterschiedlicher Schweregrade hätten, könne sich ihre Lage wieder verschlechtern, sagte Reul. „Sie sind noch nicht über den Berg.“

Der 57 Jahre alte Angreifer, gegen den Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen wurde, erlitt lediglich leichte Verletzungen, er konnte rund vier Stunden nach Einsatzbeginn von Spezialkräften der Polizei festgenommen werden – nachdem sie die Wohnung zunächst selbst löschen mussten. Die Feuerwehr musste sich aus Sicherheitsgründen darauf beschränken, die Schläuche zu legen. In der Wohnung fanden die SEK-Beamte dann den bereits teilweise skelettierten Leichnam der Mutter des Angreifers.

Nach Angaben von Innenminister Reul waren die Einsatzkräfte darüber informiert, dass gegen den 57 Jahre alten Mann ein Haftbefehl wegen Körperverletzung vorlag. Er sei jedoch entsprechend der Kriterien nicht als „Gewalttäter“ geführt worden, weil es sich lediglich um einfache Körperverletzungsdelikte wie Ohrfeigen gehandelt habe. Bei dem Haftbefehl habe es sich zudem um einen Haftbefehl zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe gehandelt. Er sei also nur deshalb offen gewesen, weil der Mann eine Geldstrafe nicht bezahlt habe. Die bundeseinheitlich geregelten Voraussetzungen für den Eintrag „Gewalttäter“ seien in seinem Fall nicht erfüllt gewesen.

In der Wohnung fanden die Ermittler einige auffällige Zettel und Broschüren zu den Themen Corona-Impfung oder den angeblichen Impfzwang und zudem einen ungewöhnlich hohen Vorrat an Lebensmitteln mit langem Haltbarkeitsdatum. Laut Reul steht der 57 Jahre alte Mann deshalb im Verdacht, „der Coronaleugner- und Prepperszene zugehörig zu sein. Doch ob diese Haltung tatsächlich vorliegt – und, wenn ja, ob sie im konkreten Fall vor allem handlungsleitend war, wissen wir aber noch nicht“. Konkrete Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Verdächtigen oder eine Verbindung zur Reichsbürgerszene lägen derzeit weder Polizei noch Verfassungsschutz vor.