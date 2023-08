Raserprozess in Heilbronn : Hat Yasin H. heimtückisch gehandelt?

Yasin H. raste mit knapp 100 Kilometern in der Stunde durch die Heilbronner Innenstadt – bis er in das Auto einer Familie krachte und der Fahrer starb. War der Tod des Vaters Mord? Das soll der Prozess gegen den 21-Jährigen am Heilbronner Landgericht klären.

Vor dem Gerichtsgebäude sieht es am Dienstagmorgen aus wie auf einer Beerdigung. Gut 20 Menschen warten ganz in schwarz gekleidet auf den Einlass. Sie umarmen sich. Zwei Frauen weinen. Junge Männer trösten sie. Es sind die Frau und die Schwester des Mannes, der mutmaßlich durch einen Raser getötet wurde. Seine Frau befinde sich seitdem in psychologischer Behandlung, sagt der Richter später.

Wenige Minuten danach ist der Saal der Großen Strafkammer am Landgericht Heilbronn rappelvoll. Neun Nebenkläger mit ihren Vertretern, viele Familienangehörige und Freunde verfolgen den Prozess gegen einen jungen Mann, der mutmaßlich eine junge Familie zerstörte. Yasin H. ist angeklagt, am 12. Februar einen Familienvater durch Raserei vorsätzlich getötet zu haben. Seit Mitte Februar sitzt er in Untersuchungshaft. Am Dienstag ist der erste Prozesstag. Zu Beginn verliest die Staatsanwältin die Anklage. H. sitzt ihr gegenüber auf der Anklagebank. Ruhig, den Blick gesenkt, die Hände gefaltet. Die Angehörigen des Verstorbenen schaut er nicht an. Mit einer Aussage, so ist nach dem Prozessauftakt zu hören, sei nicht zu rechnen.

Gegen 17 Uhr soll der damals 20 Jahre alte H. mit knapp 100 Kilometern in der Stunde in einem dicht besiedelten Wohngebiet der Heilbronner Innenstadt unterwegs gewesen sein. Erlaubt waren 40. Das Auto: ein weißer BMW 640D mit mehr als 300 PS.

Mit 97 km/h raste er in die Fahrerseite des Familienautos

In der Wollhausstraße, einen Kilometer vom Landgericht entfernt, wollte der 42 Jahre alte Getötete mit seiner Frau und ihren zwei Kindern auf dem Rücksitz rückwärts aus einer Einfahrt herausfahren. Er fuhr langsam, „maximal in Schrittgeschwindigkeit“, sah den Raser nicht kommen. Dieser näherte sich – laut Staatsanwältin mit einer Geschwindigkeit von immer noch 97 Kilometern in der Stunde –, konnte nicht mehr bremsen und raste in die Fahrerseite des Autos. Beide Wagen krachten in parkende Fahrzeuge am Straßenrand. Der Vater kam ums Leben, seine Frau wurde schwer, die zwei Kinder, beide unter zehn Jahre alt, wurden leicht verletzt.

Der Raser und seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Bereits wenige Meter vor diesem Zusammenstoß soll der Mann mit rund 70 Kilometern in der Stunde fast eine Fußgängerin überfahren haben, die, weil sie über die Straße rannte, noch knapp ausweichen konnte. Danach habe er seine Geschwindigkeit nicht reduziert, sondern weiter beschleunigt, so die Staatsanwältin.

Während sie die Anklage verliest, ist es totenstill. Einige weinen. Viele Angehörige und Freunde der Familie mussten die Justizbeamten abweisen, weil im Saal keine Plätze mehr frei waren.

Den Tod weiterer Verkehrsteilnehmer habe er „billigend in Kauf“ genommen

Der Straßenabschnitt sei durch dichte Wohnbebauung, mehrere Fußgängerüberwege, Seitenstraßen und Einfahrten gekennzeichnet, fährt die Staatsanwältin fort. Den Tod weiterer Verkehrsteilnehmer, etwa von Fußgängern, habe der Angeklagte „billigend in Kauf“ genommen. Die Gefahren, in die er diese hätte bringen können, seien ihm „bewusst, aber völlig egal“ gewesen. H. schaut weiter zu Boden. Die Blicke vieler der im Saal sitzenden Angehörigen fixieren ihn.

Nach Ansicht der Staatsanwältin wäre es bei einer langsameren Geschwindigkeit entweder nicht zu der Kollision gekommen, oder sie hätte nicht zu einer solchen Konsequenz geführt. H. sei daher angeklagt wegen Totschlags, versuchten Totschlags in drei Fällen, gefährlicher Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Fahrens eines illegalen Straßenrennens.

Der Richter weist nach der Anklage darauf hin, dass es herauszufinden gelte, „welches Geschehen der Tat zu Grunde liegt“. Er behalte sich daher vor, die Anklage in eine wegen Mordes zu ändern, „wenn eine solche Strafvorschrift in Betracht kommt“. Entscheidend sei hier das Mordmerkmal der Heimtücke, bei dem der Täter die „Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer“ ausgenutzt haben müsste. Ob dies der Fall gewesen ist, werde sich im Laufe des Prozesses klären.

Gegen den Angeklagten lägen außerdem bereits mehrere Bußgeldbescheide und Ordnungswidrigkeitsverfahren vor, so der Richter weiter. Außerdem seien spezielle „Schutzmaßnahmen“ für ihn ergriffen worden, weil ein Verdacht auf „diverse Gefahren- und Drohmomente“ gegen H. bestehe. Worum es sich bei diesen handelt, und von wem diese etwaigen Drohungen formuliert worden sind, führte der Richter nicht näher aus.

Illegale Autorennen gelten bereits seit Oktober 2017 als Straftat. Seitdem kann schon die Teilnahme mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Auch ein „Rennen gegen sich selbst“ ist strafbar. Für den Prozess sind bis Mitte Dezember zwölf Verhandlungstage angesetzt. Bei einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine mehrjährige Haftstrafe.