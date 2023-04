Der Prozess gegen zwei Raser, die auf einer kurvigen Landstraße nebeneinander mit bis zu 180 Kilometer in der Stunde fuhren, steht kurz vor dem Ende. Die Angeklagten hatten einen Unfall verursacht, bei dem zwei kleine Kinder ums Leben kamen. Die Oberstaatsanwältin hielt in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Hannover am Donnerstag ihren Mordvorwurf aufrecht und forderte eine lebenslange Haftstrafe für die Hauptangeklagte Ewa P.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.



Die Polin hatte im Februar 2022 westlich von Hannover beim Überholen des Mitangeklagten Marco S. die Kontrolle über ihren hochmotorisierten Audi verloren, der daraufhin in einen Familien-Van schleuderte. Die Angeklagte sei „mit affenartiger Geschwindigkeit in die Kurve geflogen“, sagte die Oberstaatsanwältin, „blind, mit vollkommen überhöhter Geschwindigkeit“. Dies habe sie auf einer belebten Straße getan, auf der nur Tempo 70 erlaubt ist.

Der Vorsitzende Richter hatte allerdings schon in einer vorläufigen Rechtseinschätzung zu erkennen gegeben, dass er zwar von einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zwischen Marco S. und Ewa P. ausgeht, nicht aber von Mord. Der Strafrahmen läge damit bei maximal zehn Jahren Freiheitsstrafe. Die Staatsanwaltschaft fordert für diesen Fall mindestens acht Jahre sowie einen Entzug der Fahrerlaubnis von zunächst fünf Jahren Dauer. Zur Begründung verwiesen die Ankläger darauf, dass Ewa P. schon häufiger wegen Verkehrsdelikten auffällig wurde und kurz nach dem schrecklichen Unfall ein weiteres Fahrzeug für 35.000 Euro finanziert habe und dies trotz entzogener Fahrerlaubnis dann auch nutzte. „Dieses Nachtatverhalten muss auch in ganz erheblichem Maße zu Buche schlagen“, sagte die Oberstaatsanwältin.

Verteidigerinnen von Ewa P. bestreiten, dass sie ein Rennen gefahren sei

Der Anwalt, der die Eltern der beiden getöteten Kinder aus dem Familien-Van vertritt, forderte für Ewa P. ebenfalls eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Sofern das Gericht den Mordvorwurf verneine, müsse zumindest die Maximalstrafe von zehn Jahren Haft verhängt werden. „Was an Umständen muss noch dazukommen, um diesen Strafrahmen dann auch mal voll auszunutzen?“, fragte der Anwalt.

Für den Mitangeklagten Marco S., der in seinem ebenfalls hochmotorisierten Cupra parallel zu Ewa P. beschleunigte, fordert die Staatsanwaltschaft eine fünfjährige Haftstrafe sowie einen Entzug der Fahrerlaubnis für zweieinhalb Jahre.

Die Verteidigerinnen von Ewa P. wiesen auf die schwierige Situation ihrer Mandantin hin, deren Familie auseinanderbreche und deren Kinder inzwischen in staatlicher Obhut oder in Polen verschwunden seien. Ewa P. habe nicht nur keinen Mord begangen, sondern sei auch kein Rennen gefahren. Sie kannte Marco S. nicht, habe ihn lediglich überholen wollen und sei davon überrascht gewesen, dass er dann ebenfalls beschleunigte. Das Geschehen habe lediglich wenige Sekunden gedauert und es liege ein „Augenblicksversagen“ vor. „Dieser Fall weicht eklatant von den Raserfällen ab, mit denen sich Gerichte bisher beschäftigten“, sagte die Verteidigerin. Ein konkretes Strafmaß für Ewa P. schlugen die Verteidigerinnen nicht vor, baten jedoch um eine „milde Bestrafung“ sowie eine Aufhebung des Haftbefehls.

Urteil am 17. April

Die Anwälte des Mitangeklagten Marco S. wandten sich in ihren Plädoyers gegen die Auffassung des Gerichts, dass ihr Mandant ein Rennen gefahren sei. Marco S. sei auch bloß „plusminus 120 gefahren“ und habe den nebenherfahrenden Audi von Ewa P. bis kurz vor Schluss gar nicht bemerkt. Als er die Gefahr durch den Gegenverkehr in der Kurve erkannt, habe er sofort gebremst und habe Ewa P. einfädeln lassen. Marco S. sei zwar zu schnell gefahren, aber auf seiner eigenen Spur. Sein Auto sei unbeschädigt geblieben und er habe am Unfallort den Opfern geholfen. Auch sei er noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, auch nicht im Verkehrsbereich. Die Anwälte von Marco S. beantragten daher einen Freispruch. Falls es zu einer Verurteilung wegen eines Rennens kommt, solle das Strafmaß unter zwei Jahren liegen und damit zur Bewährung ausgesetzt werden.

Zum Abschluss sagte Ewa P. lediglich, sie habe schnell nach Hause zu ihren Kindern fahren wollen. Marco S. bekundete den Eltern der toten Kindern abermals sein Mitgefühl und beteuerte, kein Rennen gefahren zu sein. Das Schwurgericht wird sein Urteil am 17. April verkünden. Der Vorsitzende Richter sprach am Donnerstag von einer „Vielzahl rechtlicher Probleme“, die das Verfahren aufwerfe und wies auf die konträren Auffassungen von Anklage und Verteidigung hin. „Es ist völlig egal, wie wir entscheiden, das Verfahren wird zum Bundesgerichtshof gehen.“