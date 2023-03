Am vierten Verhandlungstag im „Raser-Prozess“ vor dem Landgericht Hannover lassen sich die beiden Angeklagten abermals ein. Schon zum Auftakt vor anderthalb Wochen hatten Ewa P. und Marco S., denen die Staatsanwaltschaft das Fahren eines verbotenen Autorennens auf einer Landstraße bei Barsinghausen vorwirft, kurze Erklärungen vorgetragen. Den Vorwurf des Autorennens stritten sie dabei vehement ab. An diesem Dienstag wird das Rennen nicht konkret thematisiert. Aber zu dem schweren Unfall, in dessen Folge zwei Brüder, zwei und sechs Jahre alt, in einem Nissan im Gegenverkehr starben, und zu dem, was zuvor passiert war, beantworten die beiden 40-Jährigen viele Fragen, vor allem Ewa P., die Hauptangeklagte.

Zunächst berichten aber zwei Kollegen, die bis zum 25. Februar 2022 mit ihr zusammenarbeiteten, von ihrem Fahrstil. Der eine sagt, nach Fahrten in ihre Heimat Polen habe sie erzählt, mal wieder geblitzt worden zu sein. Die Bescheide schicke sie an ihre Schwester nach Polen, der es nichts ausmache, wenn sie ihren Führerschein verliere.

Der zweite Kollege, der auch in P.s Nähe wohnt, bezeichnet ihren Fahrstil so: „Sehr rasant ist untertrieben“. In der Firma sei sie „Schumi“ genannt worden – oder „Bleifuß“. Auf dem Arbeitsweg sei er regelmäßig von ihr überholt worden, dabei habe sie häufig auch mehrere Wagen gleichzeitig passiert. Einmal habe sie ihn mit zur Arbeit genommen, dabei habe er den Tacho außerorts auf der Landstraße bei 150 Stundenkilometern gesehen. Er erwähnt auch, dass getuschelt wurde, mit Ps. wechselnden, immer hoch motorisierten Fahrzeugen könne etwas nicht stimmen. „Warum geht sie putzen und fährt solche Autos?“

Die Angeklagte ist selbst dreifache Mutter

Dieser Zeuge will die Angeklagte auch nach dem Verlust ihres Führerscheins dabei gesehen haben, wie sie aus einem neu gekauften Passat stieg. P. gibt an, diesen für 33.000 Euro für einen Freund gekauft zu haben, der ihr das Geld ersetzen wollte. Laut ihrer Aussage fuhr dieser Freund sie in dem Wagen dann auch umher, zum Beispiel, wenn sie Krankmeldungen bei ihrem Arbeitgeber abgab.

Die Angeklagte, die dreifache Mutter ist, hält ihren Fahrstil für angemessen. „Ich denke, ich bin eine gute Fahrerin“, übersetzt die Dolmetscherin für P., die zwar Deutsch spricht, jedoch gebrochen. Sie fahre nach den Regeln, habe zuvor nie einen Unfall gehabt. Ihr Versuch, den auf der rechten Spur fahrenden Marco S. in seinem Cupra Formentor zu passieren, habe sie als normalen Überholvorgang wahrgenommen. Als sie merkte, dass sie vor einer Kurve nicht an ihm vorbeikam, habe sie sich zurückfallen lassen und sei hinter dem Cupra auf ihrer Spur eingeschert – so erinnere sie sich an das Geschehen am Unfalltag.

Alle Beteiligten und Zeugen sagen etwas anderes aus

Doch alle anderen Beteiligten und Zeugen sagen etwas anderes aus – auch der Mitangeklagte Marco S., dem die Tränen kommen, als er gefragt wird, warum er an diesem Freitagnachmittag einen anderen Weg von seinem Supermarkt nach Hause nahm als für gewöhnlich. Auch der Unfallgutachter rekonstruiert, dass der Audi direkt vor der Kollision vor dem Cupra eingeschert sein muss, da er sonst ins Unfallgeschehen eingebunden gewesen wäre.

Beim Einscheren touchierte P. zunächst einen entgegenkommenden Mercedes. Dadurch geriet der Audi in eine Drehbewegung und stieß mit seiner Beifahrerseite gegen die Front des Nissans, in dem die beiden Jungen mit ihren aus Syrien stammenden Eltern saßen. Auf einem Dashcam-Video sieht man, wie der Nissan durch die Luft geschleudert wurde.

Neben diesem Video wertete der Gutachter für seine Analyse unter anderem die Daten des Airbags des Audi A6 aus und nahm diverse Messungen vor. Unter Berücksichtigung einer Toleranzgrenze geht er davon aus, dass P. auf 180 Stundenkilometer beschleunigt hatte, als sie kurz vor dem Einscheren neben dem Cupra fuhr. Das Gaspedal war dabei komplett durchgetreten. Auch Marco S. müsse in seinem Cupra in „annähernd gleicher Geschwindigkeit“ unterwegs gewesen sein. Erlaubt ist auf dieser Strecke ein Tempo von 70 Stundenkilometern. Nach dem Unfall wurde auf der Strecke ein Überholverbot eingerichtet, das im Februar 2022 noch nicht existierte.

Bevor der Rechtsmediziner der Medizinischen Hochschule Hannover seinen Bericht über die massiven Verletzungen der beiden Kinder abgibt, verlässt ihre Mutter den Raum. Ihr Mann, der Vater der Jungen, hört ihm zu und schaut ihn unverwandt an. Die Eltern hatten alles richtig gemacht. Die Kindersitze waren altersmäßig korrekt ausgewählt, beide Jungen angeschnallt. Doch die schmalen Körper hatten den enormen Kräften, die auf sie einwirkten, nichts entgegenzusetzen. Der Prozess wird fortgesetzt.