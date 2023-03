Man kann noch nicht einmal erahnen, was in der Frau und in dem Mann vorgehen muss, die am Donnerstagmorgen klein und schmal nebeneinander im Großen Schwurgerichtssaal des Landgerichts Hannover sitzen. Es sind die Eltern der zwei- und sechsjährigen Jungen, die vor ziemlich genau einem Jahr, am 25. Februar 2022, bei einem heftigen Unfall mit mehreren beteiligten Autos auf einer Landstraße in der Nähe von Barsinghausen bei Hannover ums Leben kamen. Mehrere Personen wurden zudem schwer verletzt, darunter auch die Eltern.

Zu tödlichen Autounfällen kommt es in Deutschland jeden Tag. Dieser jedoch soll nicht nur wegen Unachtsamkeit oder einer Fehleinschätzung passiert sein, sondern in Folge eines verbotenen Autorennens zwischen den beiden Menschen, die etwa sechs Meter entfernt von dem sichtlich gezeichneten Elternpaar sitzen.