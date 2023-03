Dass es mit Zeugenaussagen so eine Sache ist, speziell, wenn es um den Tod zweier Kinder geht, zeigt sich am dritten Verhandlungstag im „Raser-Prozess“ vor dem Landgericht Hannover. Der Hauptangeklagten Ewa P. und dem mitangeklagten Marco S. wirft die Staatsanwaltschaft vor, ein verbotenes Autorennen gefahren zu haben, das in einem heftigen Unfall endete und bei dem die zwei und sechs Jahre alten Söhne eines Paares starben.

Zwei Zeugen wollen die beiden motorisierten Autos, mit auffälligen Felgen versehen, bereits vor dem Unfall rücksichtslos fahrend beobachtet haben. Doch nach der Befragung durch den Vorsitzenden Richter stellt sich heraus, dass die Angaben zeitlich und örtlich so vermutlich nicht stimmen können. Beide Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie in der Zeitung von dem Unfall gelesen hatten.

„Ein riesiges Trümmerfeld“

Einen sehr eindrücklichen Bericht gibt hingegen ein junger Polizist ab, der nicht im Dienst war, jedoch in der Nähe der Unfallstelle im niedersächsischen Barsinghausen wohnt. Er hörte, dass etwas passiert sei und schwang sich aufs Fahrrad. Schnell erreichte er am Nachmittag des 25. Februar „dieses riesige Trümmerfeld“ und eilte zu einem auf der Seite liegenden Nissan. In ihm erkannte er auf den Vordersitzen zwei ansprechbare Erwachsene. Im Font sah er ein Kind, das in seinem Sitz hing. Er kletterte in der Auto hinein. Mittlerweile war sein Schwiegervater, ebenfalls Polizist, ihm hinterhergekommen. Ihm reichte der Jüngere den nicht ansprechbaren Jungen hinaus.

Ein anderer Ersthelfer wies ihn daraufhin, dass sich ein weiteres Kind auf der Rückbank befinde. „Ich hatte es gar nicht bemerkt. Es war durch seine Sitzschale und durch Lebensmittel, die beim Unfall durch das Auto geschleudert worden waren, verdeckt“, berichtete der Polizist. Er schob die Sitzschale beiseite und nahm eine „massive Kopfverletzung“ bei dem Kleinkind wahr. Zu seinem Schwiegervater sagte er daraufhin mittels eines bei der Polizei verwendeten Codes, dass das Kind tot sei. „Ich wollte nicht, dass die Mutter das mitbekommt.“

Besagte Mutter ist an diesem Freitag nicht im Gerichtssaal. Am Tag zuvor hatte man ihr angesehen, wie sehr es sie belastete, den Unfallschilderungen diverser Zeugen zuzuhören. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie sich trotzdem dazu entschieden, als Nebenkläger in dem Verfahren aufzutreten.

„Sie war mit affenartiger Geschwindigkeit unterwegs“

Auch andere Unfallbeteiligte, denen im Vergleich zu den Eltern so gut wie nichts geschehen ist, leiden noch immer unter dem Erlebten. Eine junge Frau, die mit ihrem damaligen Freund den Rasern entgegenkam und eine Kollision mit dem Audi A6 der Angeklagten durch Ausweichen gerade noch entgehen konnte („sie war mit affenartiger Geschwindigkeit unterwegs“), berichtet, dass sie danach Panikattacken hatte, wochenlang kein Auto fuhr und längere Zeit schlecht schlafen konnte. „Es ist nicht einfach“, sagt sie.

Nach diesem Satz steht Ewa P. auf, schaltet ihr Mikro an und sagt schluchzend erst zur Zeugin gewandt, dann auch zum Vater, wie leid es ihr tue. „Ich wollte nur überholen.“

Inwieweit das Gericht dieser Darstellung oder der Auffassung der Staatsanwaltschaft folgen wird, dass sich die beiden Angeklagten ein Rennen lieferten, ist noch nicht abzusehen. Die Verhandlung wird am Dienstag fortgesetzt.