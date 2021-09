In sozialen Medien geprahlt : Raser filmte sich bei Tempo 305

Begonnen hatten die Ermittlungen gegen die drei Männer aus Solingen, Wesseling und Krefeld, als sie sich Mitte März auf einer Autobahn mitten durch Düsseldorf in ihren PS-starken Sportwagen ein Rennen geliefert hatten. Ein Zeuge konnte detailreich berichten, wie sich in jener Nacht plötzlich vor ihm die Fahrer eines Audi R8, eines Mercedes AMG und eines BMW M3 nebeneinander auf den drei Fahrstreifen zu einem Beschleunigungsrennen formierten. Die Fahrer überholten sich und andere Verkehrsteilnehmer in höchst gefährlichen und rücksichtslosen Manövern. Auch durch den Tunnel unter dem Düsseldorfer Universitätsgelände – in dem Tempo 80 gilt – rasten die drei mit extrem hoher Geschwindigkeit.

Weil sie dabei von Überwachungskameras gefilmt wurden, hatten die Düsseldorfer Verkehrsermittler umgehend eine erste heiße Spur. Zu Hilfe kam ihnen dann Kommissar Eitelkeit: Die Beamten fanden heraus, dass die jungen Männer in sozialen Medien mit ihrer Raserei prahlten. Schließlich stießen sie auch auf ein Selfie-Raser-Video. Der Film wurde von einem der Beschuldigten auf der Autobahn 3 bei Leverkusen aufgenommen – bei Tempo 305. Dort ist das Tempo auf 120 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Bei der Razzia am Dienstagmorgen konnten nicht nur zwei der drei Boliden, sondern auch zahlreiche Datenträger sichergestellt werden. Gut möglich also, dass die Ermittler noch auf weitere Selbstbezichtigungen stoßen werden. Die Führerscheine der Raser wurden vorläufig eingezogen. Gegen sie wird wegen der Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Nach Paragraf 315d Strafgesetzbuch droht den drei Männern im Alter von 22 und 23 Jahren eine Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis.