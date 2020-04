Bis die Polizei ihn stoppt : Raser fährt mit Blaulicht durch Berlin

Aktualisiert am

Mit eingeschaltetem Blaulicht ist ein Raser durch mehrere Stadtteile im Südwesten Berlins gefahren. Zivilpolizisten stoppten den 22-Jährigen am Dienstagabend an der Ausfahrt Tempelhofer Damm der Autobahn 100 und nahmen ihm den Führerschein ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Auch das Auto wurde demnach beschlagnahmt. Das Blaulicht befand sich hinter der Sonnenblende. Der Mann sei mit über 100 km/h unterwegs gewesen – maximal 50 km/h waren erlaubt.

Den Angaben nach hatten Polizeibeamte den 22-Jährigen zuerst in Zehlendorf bemerkt. Sie seien ihm während seiner „wilden Fahrt“ über mehrere Straßen gefolgt, hieß es, darunter die Autobahnen A103 und A100. Immer wieder habe der Fahrer die Fahrstreifen gewechselt, um zu überholen.

Laut der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ist die Nutzung von blauen Blinklichtern den Fahrzeugen von Polizei, Militär, Feuerwehren und Rettungsdiensten sowie einigen weiteren Organisationen gestattet. Privatpersonen dürfen Blaulichter hingegen nicht nutzen.