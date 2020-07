Rätsel in Oslo und London : Drei Bombendrohungen binnen einer Woche

Erst gibt es eine Bombendrohung in einem Flugzeug. Einen Tag später muss ein Zug in Norwegen evakuiert werden. Die Polizei nimmt mehrere Personen fest – eine heiße Spur fehlt.

In dem Ryanair-Flieger wurde am Freitag ein Zettel mit einer Bombendrohung entdeckt. Am Samstag wurde ein ähnlicher Zettel in einem norwegischen Zug gefunden. Bild: dpa

Einen Tag nach einer ähnlichen Drohung gegen einen Ryanair-Flug auf dem Weg nach Oslo hat es in Norwegen abermals eine Bombendrohung gegeben. Diese sei auf einem Zettel in einem Zug in der Kommune Eidsvoll rund 60 Kilometer nordöstlich von Oslo entdeckt worden, teilte die zuständige norwegische Polizei am Samstag mit. Die Bahn, die in einem Bahnhof gestanden habe, sei evakuiert worden. Untersuchungen ergaben nach Polizeiangaben, dass keine Gefahr bestand.

Am Freitag hatte die Besatzung einer Passagiermaschine der Billigfluglinie Ryanair auf dem Weg von London-Stansted nach Oslo-Gardermoen eine Bombendrohung an Bord gefunden, 40 Minuten vor der Landung. Dänische Kampfflugzeuge eskortierten die Maschine daraufhin in die norwegische Hauptstadt, wo das Flugzeug sicher landen konnte. Niemand wurde verletzt. Ein 51 Jahre alter Brite wurde nach der Landung in der norwegischen Hauptstadt festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die 142 Passagiere wurden in Sicherheit gebracht, ein Bombenkommando durchsuchte das Flugzeug, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Bombendrohung in der Bahn handelt es sich um die dritte gefundene Bombendrohung binnen einer Woche – davon zwei in Norwegen. Schon am Dienstag hatte die britische Polizei zwei Männer festgenommen, nachdem in der Toilette einer Ryanair-Maschine ebenfalls eine Bombenwarnung gefunden worden war. An Bord wurde schließlich kein Sprengstoff gefunden. Das Flugzeug war auf dem Weg von Krakau nach Dublin. Die Verdächtigen wurden wieder freigelassen.