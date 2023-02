Aktualisiert am

Radikalisierung in der Haft

Radikalisierung in der Haft : „Einer sagte ‚Jesus ist scheiße‘ – da schrillen die Alarmglocken“

Der Messerangreifer von Brokstedt soll vor seiner Tat Anspielungen auf das Attentat in Berlin gemacht haben. Wie erkennt man Gefährder in der Haft? Ein Gespräch mit dem Leiter der JVA Regensburg.

Tatort in Brokstedt: „Ich bin auch ein Anis Amri“, soll der mutmaßliche Täter vorher im Gefängnis gesagt haben. Bild: dpa

Herr Hegele, der mutmaßliche Mörder von Brokstedt soll Monate vor der Tat in der Unter­suchungs­haft gesagt haben: „Es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere, ich bin auch einer.“ Das war in Anspielung auf das Attentat in Berlin gemeint. Sie leiten die Justizvollzugs­anstalt Regensburg. Wie bewertet man solche Äußerungen?

Zu dem aktuellen Fall kann ich nichts sagen. Für den bayerischen Vollzug gilt: Unsere Justizvollzugsbeamten sind sensibilisiert, auffällige Äußerungen zu erkennen und dann auch zu melden.

Aber die Beamten könnten manchmal auch denken: „Das hat der jetzt nur so dahingesagt.“ Wie merken sie, dass es unbedingt weitergegeben werden muss?