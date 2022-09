Prozess in Chicago : R. Kelly des Missbrauchs Minderjähriger schuldig gesprochen

Als freier Mann wird der frühere Hip-Hop-Sänger R. Kelly voraussichtlich nie wieder leben. Ein Bundesgericht in Chicago im US-Bundesstaat Illinois sprach den 55-Jährigen am Mittwoch schuldig, jahrelang Minderjährige sexuell missbraucht und bei den Übergriffen gefilmt zu haben. Die Geschworenen, die etwa elf Stunden lang beraten hatten, sahen es aber nicht als erwiesen an, dass R. Kelly und zwei mitangeklagte ehemalige Mitarbeiter bei einem früheren Strafprozess im Jahr 2008 Druck auf Zeuginnen ausübten, um sie von Aussagen vor Gericht abzuhalten.

Daher sprach die Jury den Musiker, bürgerlich Robert Sylvester Kelly, nur in sechs der 13 Anklagepunkte schuldig. Bei der Strafmaßverkündung drohen ihm dennoch mindestens zehn Jahre Haft. Nachdem ein Bundesgericht in New York den Grammy-Preisträger im vergangenen Sommer schon wegen Menschenhandels, sexueller Übergriffe und Bestechung zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt hatte, verbringt er wohl den Rest seines Lebens hinter Gittern.

Während der fünf Prozesswochen in Chicago hatte die Anklage den Geschworenen Ausschnitte aus einem fast 27 Minuten langen, stark gepixelten Video gezeigt, das R. Kelly beim sexuellen Missbrauch seiner damals 15 Jahre alten Patentochter „Jane“ zeigte. Die heute 37-Jährige sagte aus, vor ihrem 18. Geburtstag „hunderte Male“ von dem Musiker zum Sex gezwungen worden zu sein. Er habe sie so lange psychisch unter Druck gesetzt und eingeschüchtert, bis der Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen sei. Wie „Jane“ im Zeugenstand zugab, hatte sie die Beziehung zu R. Kelly als Erwachsene dennoch fortgesetzt. Weitere drei Zeuginnen berichteten von ähnlichen Erfahrungen.

Mehr zum Thema 1/

In ihrem Schlussplädoyer Anfang der Woche hatte R. Kellys Anwältin Jennifer Bonjean die Jury ermahnt, ihren Mandanten nicht nach dem zu beurteilen, was die Medien über den Sänger („I Believe I Can Fly“) berichtet hätten. Sie sollte ihr Urteil ausschließlich auf die Beweise stützen. Zumindest musikalisch habe R. Kelly wunderbare Dinge vollbracht. „Lassen Sie ihm das bisschen Menschlichkeit, das er noch besitzt“, hatte Bonjean die Geschworenen gebeten, bevor sie sich am Dienstag zu den Beratungen zurückzogen.