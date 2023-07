Frau Hirz, bei der Berliner Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen (LARA) beraten Sie unter anderem Frauen, die mit K.-o.-Tropfen betäubt wurden. Wie viele Betroffene wenden sich an Sie?

Das ist immer unterschiedlich. In der ­Regel sind es fünf bis zehn Prozent der rund 1500 Frauen, die wir jedes Jahr beraten. Dazu kommen dann noch Anfragen über unsere Hotline sowie per Mail. Allerdings gibt es bei K.-o.-Tropfen große Hürden, sich überhaupt Hilfe zu suchen. Das Thema ist sehr schambehaftet. Es kommt also nur ein Teil der Betroffenen bei uns an. Dazu kommt, dass wir sehr ausgelastet sind – die längere Wartezeit kann dann dazu führen, dass Betroffene sich entweder woanders Hilfe holen oder aufgeben und versuchen, allein klarzukommen.