Psychologin im Interview : „Viele junge Geflüchtete haben Gewalt erlebt“

Kerzen und Blumen am Bahnhof Brokstedt: Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg waren zwei junge Menschen getötet. Bild: dpa

Frau Dohrmann, am vergangenen Mittwoch erstach ein Palästinenser zwei Menschen in einem Regionalzug bei Hamburg. In Illerkirchberg starb im Dezember ein 14 Jahre altes Mädchen durch eine Messerattacke eines Eritreers. 2019 stieß ein Flüchtling in Frankfurt einen achtjährigen Jungen vor einen Zug. 2021 erstach ein Somalier in Würzburg drei Frauen. Wo sehen Sie die Ursachen für solche Ta­ten? Warum sind diese Menschen zu Mördern geworden?

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Diese Fälle brutaler Gewalt durch Ge­flüchtete sind sicher nicht in einen Topf zu werfen. Aber wir können von einem ge­meinsamen Nenner ausgehen: All diese Männer haben mit hoher Wahrscheinlichkeit Biographien voller selbst erfahrener Gewalt, emotionaler Vernachlässigung, Entbehrung und sozialer Entwurzelung hinter sich. Darauf reagieren besonders Männer wiederum mit eigener Gewaltausübung, besonders wenn noch Substanzkonsum und Drogen die Enthemmung begünstigen. Frauen zeigen eher depressive Symptome oder Selbstverletzung. Zum Täter werden nie Menschen, die nicht selbst besonders in frühen Jahren zwischenmenschliche Gewalt erlebt haben.

Was sind generell die Folgen früher Ge­walterfahrungen?

Neben hohem Aggressionspotential auch psychische Erkrankungen bis hin zur sehr selten vorkommenden Psychose. Diese sehr schwere psychische Störung zeigt sich unter anderem durch eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Betroffenen fällt es dann schwer, klare Gedanken zu fassen, sie fühlen sich verfolgt oder von fremden Mächten kommandiert. Der Versuch, vermeintlicher Bedrohung oder Erniedrigung zu entfliehen, kann zu den schrecklichen Taten führen. Ein psychisch gesunder Mensch begeht in der Regel keinen Mord von einem auf den anderen Tag. In allen Kulturen der Welt, egal ob in Deutschland oder Eritrea, erkrankt etwa ein Prozent der Menschen im Laufe des Lebens an einer schizophrenen Psychose. Bei Ge­flüchteten ist dies allerdings oftmals um ein Vielfaches höher.

Wie lassen sich solche Morde verhindern?

Wir sollten früh, am besten bei Einreise, feststellen, welche psychischen Probleme und Symptome bei Flüchtlingen vorhanden sind. Folgt darauf eine entsprechende Behandlung, wirkt sich das positiv auf die Symptomatik und das Aggressionspotential aus. Doch auch wenn Gewalttaten passiert sind, ist es nie zu spät, das Ruder herumzureißen, in dem Sinne, dass auch Straftäter eine angemessene Erkennung und Behandlung ihrer psychischen Störung erhalten. Auch diejenigen, die kurz vor der Abschiebung stehen oder aus formellen Gründen nicht abgeschoben werden können, müssen zu ihrem eigenen und zu unserem Wohl behandelt werden.

Sie arbeiten im Projekt „Furchtlos“ der Landesstiftung Baden-Württemberg mit jungen männlichen Flüchtlingen. Inwiefern unterscheidet sich ihr psychischer Ge­sundheitszustand von dem der einheimischen Bevölkerung? Ist der Anteil psychischer Störungen höher?

Viele der jungen männlichen Geflüchteten, mit denen wir arbeiten, haben in ihrer Kindheit familiäre oder organisierte Ge­walt erlebt. Auf der Flucht zieht sich die Gewalt weiter durch. Zwei Drittel berichten uns, selbst gewalttätig geworden zu sein, um sich zu verteidigen. Oft handelt es sich also um reaktive Gewalt. Ohne diese hätten manche auch nicht überlebt, zu­mindest hätten sie es nicht bis Deutschland geschafft.

Welche psychischen Störungen diagnos­tizieren Sie bei den Flüchtlingen?

Sehr häufig liegt eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) vor, oft auch Depressionen, Angststörungen und Suchterkrankungen. Auch körperliche Krankheiten kommen bei Traumatisierten häufig vor. Bei etwa einem Drittel der Flüchtlinge registrieren wir eine psychische Er­krankung. Bei unbegleiteten minderjäh­rigen Flüchtlingen ist die Belastung noch höher. Das liegt daran, dass belastende Er­fahrungen auf jüngere Menschen besonders nachhaltig wirken. Der junge Mensch ist noch formbar und durchläuft wichtige sogenannte sensible Phasen. Hier wirken sich bestimmte Erfahrungen wie Gewalt besonders prägend aus.