Psychiaterin über das Töten : „Ohne Liebe wachsen Täter heran“

Frau Saimeh, nach jedem aufsehen­erregenden Fall wird die Frage nach dem Warum gestellt. In Ihrem neuen Buch „Das liebe Böse“ wundern Sie sich jedoch über diese Frage. Sie bezeichnen sie als „geschichtsvergessen“.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Die Frage nach dem „Warum“ finde ich so zentral wie die Frage nach der Liebe und dem Tod. Was ich mit „geschichtsvergessen“ meine, ist die Verwunderung, dass „normale“ Menschen irgendetwas Furchtbares tun. Spätestens seit der Shoa ist doch bekannt, dass völlig „normale“ Menschen tagsüber furchtbare Verbrechen begingen und abends, befriedigt von ihrer Pflichterfüllung, zu Hause bei der Familie saßen. Wir Menschen definieren – je nach ­sozialen und politischen Rahmenbedingungen – Kontexte dafür, was als „das Böse“ angesehen wird und was als „die Pflicht“.