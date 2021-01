Aktualisiert am

Zwei Prozesse in Berlin : Unten Fler, oben Bushido

Im Kriminalgericht in Moabit haben sich am Mittwoch mit Bushido und Fler zwei Erzfeinde eingefunden. Fler muss sich unter anderem wegen Beleidigung verantworten, Bushido sagt weiter gegen Clan-Chef Arafat Abou-Chaker aus.

Man kann sich kaum noch vorstellen, wie es ist, auf Festivals zwischen verschiedenen Musikbühnen hin- und herzuwechseln. Im Kriminalgericht Moabit erinnerte man sich am Mittwoch als Zuschauer an dieses Gefühl aus Zeiten vor Corona: Dort traten gleichzeitig die Rapper Fler und Bushido auf. Es ging allerdings nicht um Unterhaltung, sondern um sehr ernste Themen: Gegen Fler, bürgerlich Patrick Losenský, wurde im Erdgeschoss unter anderem wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verhandelt; Bushido, eigentlich Anis Ferchichi, sagte im zweiten Stock weiter als Zeuge in dem Großprozess gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker aus.

Der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen Fler sollte eigentlich um neun Uhr beginnen, zunächst wurde aber vor allem im Flur verhandelt. Der Richter hatte vorgeschlagen, einen Teil des Verfahrens einzustellen, wenn Fler andere Tatvorwürfe gestehe und dafür eine Bewährungsstrafe von acht bis elf Monaten akzeptiere. Der Rapper diskutierte lautstark mit seinem Verteidiger in einer Ecke auf dem Gang, zu hören war immer wieder das Wort „Führerschein“. Am Ende war Fler nicht bereit, eine Strafe für das mehrmalige Fahren ohne Führerschein zu akzeptieren, er weist diese Vorwürfe weiter zurück. Auch die Staatsanwältin lehnte den „Verständigungsversuch“ ab – ihr wären zu viele Verfahren eingestellt worden, außerdem fehlte ihr eine positive Sozialprognose.