Der 30 Jahre alte Jan P. muss sich seit Dienstag vor einer Schwurgerichtskammer des Gießener Landgerichts wegen der Ermordung der vierzehnjährigen Schülerin Ayleen aus Gottenheim in Baden-Württemberg verantworten. Der Mann soll das Mädchen am 21. Juli 2022 unter Drohungen in dessen Heimatort abgeholt und es Stunden später in einem Waldstück in Mittelhessen nahe Langgöns getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Angeklagten, er habe versucht, Ayleen zu vergewaltigen. Er habe sie gewürgt, wobei sie gestorben sei. Den Leichnam versenkte P. den Ermittlungen zufolge in einem kleinen See bei Echzell in der Wetterau. Die weiteren Anklagepunkte lauten Entziehung Minderjähriger, Nötigung, Verschaffung kinderpornographischer Inhalte und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Indizien waren erdrückend

Der wegen eines als Teenager begangenen Sexualdelikts vorbestrafte Mann gestand nach seiner Festnahme die Tötung, die Indizien waren erdrückend. Nachdem Ayleen nicht nach Hause gekommen war, hatte die Polizei eine groß angelegte Suche in Südbaden gestartet. Digitalforensische Spuren hatten zu ihm geführt. Es ergaben sich auffällig viele „Kreuztreffer“, das heißt, die Handys von Ayleen und Jan P. bewegten sich auffällig parallel in denselben Funkzellen.

Auf seinem Handy entdeckte die Polizei später einen sehr intensiven Nachrichtenaustausch mit dem Mädchen. Sie standen vor allem über die Plattform Snapchat seit Wochen in Kontakt.

Nach den Worten von Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger handelte es sich um einen besonders schwerwiegenden Fall von sogenanntem Cybergrooming. Dabei knüpfen Erwachsene über das Internet Kontakte zu Kindern oder Jugendlichen, um sie zu sexuellen Äußerungen oder Handlungen zu verleiten. In der Anklageschrift ist von einem „Teufelskreis“ die Rede, aus dem das Mädchen offenbar meinte nicht mehr herauszukommen.

Jan P. verbrachte wegen seiner Neigung viele Jahre in Heimen und in der Psychia­trie und stand bis etwa ein halbes Jahr vor der Tat unter Führungsaufsicht. Er nahm an einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter teil.

Weitere Mädchen sexuell attackiert und belästigt

Im Nachhinein wurde bekannt, dass er schon in den Monaten vor dem Verbrechen an Ayleen andere Mädchen sexuell attackiert und belästigt haben soll, mindestens eines ebenfalls über Chatrooms. Gegen ihn wurde zudem wegen zahlreicher Verkehrs- und Diebstahlsdelikte ermittelt, ein Prozess war bereits terminiert. Noch nicht geklärt ist, ob die Kommunikation zwischen Polizei und Justiz unzureichend war, ob er mithin als Gefährder nicht nur angesprochen, sondern observiert hätte werden müssen.

Die Staatsanwaltschaft ist nach Sichtung von Tausenden Chats, die auf den Handys von P. und Ayleen sichergestellt wurden, davon überzeugt, der Angeklagte habe das Mädchen gezwungen, an jenem Donnerstagnachmittag in sein Auto zu steigen. Er habe dem Mädchen, das sich bis dahin weigerte, sich mit ihm persönlich zu treffen, damit gedroht, er werde ihrem Vater von den ausgetauschten Nachrichten und den Bildern erzählen. Außerdem sei er der „Henker“, der Mitglieder ihrer Familie töten könne.

P. wirkte am Dienstag in dem Prozess am Gießener Landgericht wenig beeindruckt von den schweren Vorwürfen der Anklage. In der von einem seiner beiden Verteidiger vorgetragenen Erklärung bestritt er, die Vierzehnjährige erpresst zu haben. Vielmehr habe sie sich freiwillig mit ihm getroffen, im Auto sogar „an mich gekuschelt“. Sie habe ihm erzählt, ihr Vater schlage sie. Man sei herumgefahren und habe beschlossen, zu ihm nach Hause in den hessischen Lahn-Dill-Kreis zu fahren.

Dann sei es zu einer heftigen Aus­einandersetzung über Aktbilder gekommen. Das Mädchen habe ihn „auf die übelste Weise provoziert“, worauf er sie im Streit getötet habe. Fragen zum Tatgeschehen will der Angeklagte vorerst nicht beantworten. Oberstaatsanwalt Hauburger sagte in einer kurzen Erklärung, diese Darstellung passe überhaupt nicht zu dem Ergebnis der Ermittlungen. Vor allem hätten sich keine Hinweise auf häusliche Gewalt in der Familie des Opfers ergeben. Die Eltern der Getöteten sind Nebenkläger und durch Anwälte vertreten.

Jan P., der seiner Darstellung nach in seiner Kindheit selbst sexuelle Gewalt erfuhr, wird in dem Prozess abermals psychiatrisch begutachtet. Je nach dieser Einschätzung und den Erkenntnissen der Beweisaufnahme hat der Angeklagte außer einer lebenslangen Freiheitsstrafe Sicherungsverwahrung zu erwarten. Die Sonderkommission „Lacus“ (See) hatte mehr als 100 Zeugen vernommen. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst 15 Verhandlungstage bis Ende September terminiert.