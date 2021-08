Prozess zu Amokfahrt in Trier : Die Frage nach dem Warum überstrahlt alles

Am Tag nach der Amokfahrt stellten zahlreiche Anwohner Kerzen an der Porta Nigra auf. Bild: dpa

Der Oberstaatsanwalt braucht etwa 20 Minuten, er geht die Liste durch, Punkt für Punkt. Eric Samel steht am Donnerstagmorgen in Saal 70 des Trierer Landgerichts und trägt die Anklageschrift vor. Er spricht nüchtern, kühl, präzise. Samel zählt auf, was dem Angeklagten zur Last gelegt wird. Der 51 Jahre alte Bernd W. soll im Dezember des vergangenen Jahres einen Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit durch die Trierer Innenstadt gesteuert haben, soll mutwillig auf Passanten zugefahren sein, stets dorthin lenkend, wo die Motorhaube besonders viele Menschen treffen konnte. Die Anklage lautet auf fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen. Das sind 23 Opfer. Wobei an diesem Tag im Dezember viel mehr Menschen Verletzungen erlitten haben dürften, vor allem Verletzungen der Seele.

Die sogenannte Amokfahrt von Trier hatte das ganze Land erschüttert. Und die älteste Stadt der Republik in Schockstarre zurückgelassen, verängstigt und verwirrt. „Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht“, hatte Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) damals gesagt. Malu Dreyer (SPD), die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, legte am Tag nach der Tat einen Kranz nieder. Der Schock saß auch bei ihr tief. Dreyer, die aus Trier kommt, sagte: „Eine Nacht hat nicht geholfen.“

Die Bilder vom 1. Dezember 2020 haben viele Trierer noch genau vor Augen. Polizisten mit Maschinenpistolen, die die Innenstadt abriegeln. Notärzte, die sich über leblose Körper beugen. Bürgermeister Leibe sprach davon, dass er den Turnschuh eines Mädchens auf dem Boden liegen sah. Den Schuh wollte er der jungen Frau zurück geben, doch sie war bereits tot.

Fünf Menschen konnten sich nicht in Sicherheit bringen

Zu Beginn des Prozesses gilt es, das Leid der Opfer mit den Mitteln des Strafrechts zu vermessen. Samel geht die Liste durch. Erstens, Rita R. Sie war mit ihrem Ehemann unterwegs und wurde von dem Fahrzeug am Arm getroffen. Die Frau leide noch heute an Angstzuständen. Zweitens, Agnes T. Die Frau wurde von dem Geländewagen erfasst und in Richtung eines Bekleidungsgeschäfts geschleudert. Sie überlebte mit Schädel-Hirn-Trauma. Drittens, Marie-Luise W. Der Fahrer des Wagens sei auf sie zugefahren „in der Absicht, diese zu töten“, wie Samel sagt. Die Frau habe das heranrasende Fahrzeug bemerkt, sei zur Seite gesprungen und wurde am rechten Fuß erfasst. Prellung.

So fährt Samel fort, Punkt für Punkt, Opfer für Opfer. Vielen gelang es, in letzter Sekunde zur Seite springen. Ein Mann zog seine Ehefrau zur Seite. Doch fünf Menschen konnten sich nicht in Sicherheit bringen. Ein Ehepaar mit seinen zwei Kindern wurde von dem Land Rover getroffen, der 45 Jahre alte Vater Giorgios K. überlebte den Aufprall nicht, genauso wie seine gerade einmal neun Wochen alte Tochter. Sie wurde durch den Aufprall aus ihrer Schale geschleudert und verstarb kurze Zeit später mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma, sagt Staatsanwalt Samel.

Der Angeklagte verfolgt den Vortrag äußerlich regungslos. Hinter einer Glasscheibe hat er am rechten Rand des Sitzungssaals Platz genommen, nicht weit von seinen beiden Pflichtverteidigern entfernt. Der 51 Jahre alte Mann trägt ein weißes Hemd und eine schwarze Brille. Er wurde in Trier geboren, war zuletzt arbeitslos und hat in dem Auto übernachtet. W. antwortet knapp und mit ausgeprägtem Lokalkolorit in der Stimme auf die Fragen, die ihm die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz zum Beginn der Verhandlung zu seiner Person stellt. Ob es richtig sei, dass er zuletzt einen Wohnsitz in einem kleinen Ort nördlich von Trier angegeben habe? Das stimmt, sagt der Angeklagte. Ob er einen Beruf hatte, will die Richterin wissen. Ja, sagt Bernd W.: „Ich bin gelernter Elektrikermeister.“

Mehr möchte W. in dem Verfahren nicht sagen. „Ich will selbst keine Aussage machen“, sagt er und verweist auf seine zwei Pflichtverteidiger. Keine weiteren Angaben, stellt Strafverteidigerin Martha Schwierig auf Nachfrage der Richterin klar. „Weder zur Person noch zur Sache.“ Warum der Mann laut Anklage mit einem Wert von 1,12 Promille alkoholisiert ins Auto gestiegen sein soll, warum er damit – wie die Staatsanwalt behauptet – in mordender Absicht im Zickzackkurs durch die Trierer Fußgängerzone gefahren sei, wird so vermutlich nie ganz geklärt werden.