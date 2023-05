Am Ende wandten sich die zwei der sechs Angeklagten, für die am meisten auf dem Spiel steht, in persönlichen Worten an das Gericht. „Was ich gemacht habe, war ein Riesenfehler“, sagte der 24 Jahre alte Abdul-Majed Remmo am Dienstag vor dem Landgericht Dresden. „Ich bitte um Entschuldigung.“ Zugleich dankte er für ein faires Verfahren und erklärte, nach seiner Haft heiraten und „ein neues Leben ohne Straftaten beginnen“ zu wollen.

Ausführlicher wurde Wissam Remmo, der während der gesamten 46 Prozesstage geschwiegen hatte, aber nun leise vom Blatt ablas. „Ich habe alles, was ich konnte, gemacht, dass es zur Rück­gabe kam“, sagte der 26 Jahre alte Mann mit Bezug auf die gestohlenen Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden, die nach einer Verständigung zwischen den Prozessbeteiligten im Dezember zum Teil zurückgegeben wurden. Er habe sein Leben nicht im Griff gehabt, vor allem wegen seines permanente Drogenkonsums, sagte Wissam Remmo. Er habe viele Schulden angehäuft und deshalb auf Beute gehofft. „Es hat lange genug gedauert, dass ich das Problem selbst erkannt habe.“ Nach gut zwei Jahren Haft aber sei er ein „psychisches Wrack“ und froh, dass wenigstens der Prozess nun zu Ende gehe.

Die drei bedeutendsten Stücke fehlen

Nachdem die Staatsanwaltschaft Ende März plädiert hatte, waren am Dienstag die Verteidiger mit ihren Schlussvorträgen an der Reihe. Die meisten Anwälte fassten sich kurz, weil vier der Angeklagten in einen Deal mit Gericht und Staatsanwaltschaft eingewilligt hatten. Dieser sieht Strafrabatte im Gegenzug für die Rückgabe eines Teils der Beute sowie glaubhafte Geständnisse vor. Zwar hatte die Staatsanwaltschaft insbesondere im letzten Punkt starke Zweifel, doch trägt sie letztlich die Verständigung mit, weil es ohne diese keinerlei Spur zur Beute gegeben hätte. Von den 21 mit insgesamt mehr als 4300 Diamanten besetzten Schmuckstücken aus dem 18. Jahrhundert fehlen zwar die drei bedeutendsten Exponate, doch konnte der nach wie vor große Schaden so zumindest etwas gelindert werden. Zum Deal bereit waren die Angeklagten erst, als ihnen nicht nur eine vergleichsweise geringe Strafe we­gen des Diebstahls, sondern eine eher hohe wegen der Abfackelung des Fluchtautos in der Tiefgarage einer Wohnanlage drohte, bei der zwei Menschen verletzt und Hunderte gefährdet worden waren.

Letztlich forderten die Verteidiger innerhalb des zuvor vereinbarten Strafrahmens etwa um ein Jahr geringere Strafen für ihre Mandanten als die Staatsanwaltschaft, die Haftstrafen zwischen fünf Jahren und zehn Monaten sowie sechs Jahren und acht Monaten für die zum Tatzeitpunkt erwachsenen Angeklagten beantragt hatte. Bei den beiden jüngsten Angeklagten, den während der Tat kurz vor ihrem 21. Geburtstag stehenden Zwillingsbrüdern, die nach Ju­gendstrafrecht verurteilt werden sollen, gehen die Strafanträge von Anklage und Verteidigung zum Teil deutlich auseinander. Einer der Zwillinge, der den Verständigungsvorschlag des Gerichts angenommen hat, soll nach dem Willen seiner Verteidigung eine Strafe von vier Jahren bekommen, die angesichts der „üblichen Reststrafenaussetzung im Jugendstrafrecht“ nach zwei Jahren Untersuchungshaft bereits als verbüßt gelten soll. Die Anwälte seines Bruders Abdul-Majed wiederum, der den Deal nicht angenommen hatte, beantragten drei Jahre und sechs Monate, während die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Freiheitsstrafe gefordert hatte.

Kritik übte die Verteidigung am Verhalten der Staats­anwalt­schaft. Diese ha­be, nachdem ein Teil der Beute zurückgegeben war, permanent versucht, sich von der Verständigung zu lösen, sagten die Verteidiger des ältesten Angeklagten, Rabieh Remo. Zudem sei das Prozessende verzögert und damit die ebenfalls vereinbarte Haftverschonung bis zur Rechtskraft des Urteils behindert worden. Zugleich machten einige Anwälte auch dem Freistaat Sachsen Vorwürfe, der „das Museum mit Millionenwerten“ nicht adäquat geschützt und es Einbrechern leicht gemacht habe.

Die Verteidigung von Ahmed Remmo wiederum, der ebenso wie Wissam Remmo zurzeit viereinhalb Jahre Haft wegen des Diebstahls der 100-Kilogramm-Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum absitzt, kritisierte die Ermittler wegen des „völlig verfehlten Einsatzes“ von Mantrailer-Hunden, die nur „Scheinbeweise“ erbracht hätten. Ihr Mandant ist der einzige, für den auch die Staatsanwaltschaft Freispruch beantragt hatte.