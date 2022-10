Prozess um Klotzwurf auf Auto : Freispruch in der Causa Bakenfuß

Kreidebleich ist Siegfried K., als er am Dienstag an der Seite seines Strafverteidigers den Verhandlungssaal des Amts­gerichts Beckum betritt. Schweigend nimmt der Neunundfünfzigjährige Platz. Anders als so viele Angeklagte verbirgt er sein Gesicht nicht hinter einem Akten­deckel oder einem Kleidungsstück vor den Fotografen. Seine Botschaft scheint zu sein: Ich habe nichts zu verbergen. Wenige Augenblicke zuvor hat sein Anwalt in drei Fernsehinterviews nacheinander betont, K. sei nicht Täter, sondern Opfer.

Vor vier Jahren rief der Fall von Siegfried K. in ganz Deutschland Entsetzen hervor. Nach den ersten Feststellungen der Polizei hatten Unbekannte am Abend des 10. Oktober 2018 in Wadersloh den gut 30 Kilogramm schweren Fuß einer Warnbake von einer Brücke geworfen, als K. sie gerade mit seinem Auto unterquerte.