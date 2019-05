Prozess um „Hollywood Ripper“ : Ashton Kutcher verpasste den Mörder knapp

Ashton Kutcher sagt am Mittwoch in Los Angeles im Prozess gegen den „Hollywood Ripper“ aus. Bild: AP

Ashton Kutcher muss den mutmaßlichen Frauenmörder Michael Gargiulo vor 18 Jahren knapp verpasst haben. Wie der Hollywood-Star am Mittwoch vor Gericht in Los Angeles aussagte, erreichte er das Haus seiner Freundin Ashley Ellerin damals ein paar Stunden später als verabredet. „Ich klopfte an die Tür, bekam aber keine Antwort. Ich klopfte ein weiteres Mal, bekam aber wieder keine Antwort. Ich nahm an, dass sie ausgegangen war. Ich war zu spät und sie vermutlich verärgert“, erinnerte sich Kutcher an die Nacht des 21. Februars 2001. Als er durch ein Fenster des hellerleuchteten, gelben Bungalows oberhalb des Hollywood Boulevards blickte, sah er einen dunkelroten Fleck auf dem Boden. Wie der Schauspieler der Jury sagte, hielt er ihn für Rotwein.

Dass Ellerins fast enthaupteter Leichnam nur wenige Meter entfernt lag, erfuhr Kutcher erst am nächsten Morgen. „Als ich hörte, was passiert war, ging ich zur Polizei. Meine Fingerabdrücke waren an der Tür. Ich bin ausgerastet“, sagte der Hollywood-Star. Kutcher stand damals für die Serie „That ’70s Show – Die wilden Siebziger“ vor der Kamera. Zu seinen Freunden zählten Nachwuchsdarsteller wie Kristy Swanson, mit der er den Abend des 21.Februars 2001 verbrachte, und junge Abenteurer wie Ellerin, die hofften, in der Filmbranche Fuß zu fassen.

Der „Hollywood Ripper“, wie Gargiulo in amerikanischen Medien genannt wird, soll im Bezirk Los Angeles mindestens drei Frauen brutal überfallen haben. Kutchers Freundin Ellerin, eine 22 Jahre alte Modestudentin und Stripperin, tötete er laut Ermittlungen mit 47 Messerstichen. Vier Jahre später fand er in El Monte knapp 30 Kilometer entfernt ein weiteres Opfer. Die 32 Jahre alte Maria Bruno erstach er angeblich im Schlaf. Nach den Ermittlungen der kalifornischen Staatsanwälte schlug Gargiulo drei Jahre später abermals zu.

„Ich umklammerte das Messer“

Im Küstenort Santa Monica, knapp 20 Kilometer von Hollywood entfernt, brach er nachts in die Wohnung von Michelle Murphy ein, setzte sich auf die schlafende Frau und begann, auf sie einzustechen. „Ich umklammerte das Messer mit beiden Händen, um zu verhindern, dass er weiter auf mich einstach. Aber er machte einfach weiter“, erinnerte sich die Siebenunddreißigjährige jetzt im Gerichtssaal. Nach sieben oder acht Stichen gelang es ihr, den Angreifer von sich zu stoßen. „Warum machst du das?“, fragte sie wie benommen. Der Unbekannte stand auf, bat um Entschuldigung und flüchtete. Der Überfall auf Murphy führte die Ermittler schließlich zu Gargiulo.

Als die Beamten des Santa Monica Police Department nach Murphys Notruf die Wohnung an der Euclid Avenue erreichten, fanden sie große Mengen Blut – auf der gelben Bettdecke, an der Wohnungstür und auf den hellen Fliesen des Badezimmers, wo die Schwerverletzte ihre Stichwunden zuhielt, bis der Krankenwagen kam. Während Murphys Aussage ließ der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Garrett Dameron auch ein Foto auf die Leinwand des Gerichtssaals projizieren. Es zeigte einen blutigen Handabdruck auf beigefarbenem Teppich. „Ich musste mich abstützen, um nicht zusammenzubrechen“, erklärte die Kaliforniern den Geschworenen. Eine der Blutspuren führte die Beamten zu einer Gasse hinter dem Wohnblock. Wie die Ermittlungen zeigten, wohnte Gargiulo nur ein paar Meter von Murphys Wohnung entfernt. Recherchen ergaben, dass der Techniker für Klimaanlagen schon bei den früheren Morden in der Nachbarschaft der Opfer lebte.