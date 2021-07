Fünffacher Kindermord : „Die Kinder sind schon da oben“

Seit mehr als einem halben Dutzend Hauptverhandlungstagen geht das schon so: Wenn Christiane K. morgens von Justiz­beamten in den Saal EG 16 des Landgerichts Wuppertal geführt wird, setzt sie sich nicht zwischen ihre Verteidiger, sondern - leicht erhöht - stets in die zweite Reihe der Anklagebank. Aus dieser unter den Umständen größtmöglichen Distanz verfolgt K. seit Mitte Juni schweigend das Geschehen. Christiane K. hat schulterlange blonde Haare und mädchenhafte Züge. Ihr wird ein ungeheuerliches Verbrechen vorgeworfen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Die 28 Jahre alte Frau soll am 3. September in ihrer Wohnung im Solinger Stadtteil Hasseldelle fünf ihrer sechs Kinder heimtückisch ermordet haben. Als ihr Ältester, der elfjährige Marcel, an jenem Morgen in die Schule gegangen war, rührte sie den anderen Kindern laut Staatsanwaltschaft „im Rahmen einer üb­lichen Frühstückssituation“ hohe Dosen eines Cocktails der Medikamente Vomex, Vomacur und Nurofensaft in die Getränke. Die Kinder dämmerten rasch weg.