Kokainschmuggel : Im Drogen-U-Boot über den Atlantik

Nach 17 Tagen erreichten Augustín Álvarez, ehemaliger spanischer Boxchampion, und seine beiden ecuadorianischen Matrosen endlich den vereinbarten Treffpunkt, knapp 500 Kilometer vor Lissabon, mitten im Meer. Doch niemand kam.

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".



Gut 5000 Kilometer hatten sie hinter sich, erst in den braunen Fluten des Amazonas, dann quer über den Atlantik, eingepfercht in die winzige Kabine eines U-Boots, von Hand gebaut irgendwo im Regenwald. Sie hatten drei Stürme überstanden, Wellen so hoch wie Häuser, und einmal wurden sie fast von einem Frachter versenkt. Es lief also nicht alles schlecht, denn sonst würden sie heute auf dem Meeresgrund liegen, in einem 21,47 Meter langen Sarg aus Glasfaser.