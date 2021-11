Priester vor Gericht : An drei Nichten vergangen

Nicht einmal 15 Minuten be­nötigt der Staatsanwalt, um den ersten Teil der Anklage gegen den katholischen Priester Hans Bernhard U. zu verlesen. Doch allein das, was in dieser kurzen Zeitspanne in Saal 210 des Landgerichts Köln zu hören ist, dürfte dazu angetan sein, in den Ohrenzeugen jeden erdenklichen Ekel aufsteigen zu lassen. 31 Fälle sexueller Gewalt wirft der Vertreter der Anklage dem mittlerweile 70 Jahre alte Geist­lichen vor. Verübt haben soll er sie zwischen 1993 und 1999 in seiner Wohnung in Gummersbach, die Opfer waren drei Nichten im Kindesalter.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Berührungen gegen Geschenke, Übergriffe in der Badewanne, Bettszenen mit Mädchen, die vor Schmerzen weinten – der Staatsanwalt spricht hastig, ganz so, als wollte er den Widerwärtigkeiten so wenig Raum geben wie möglich. Doch nicht nur dem Angeklagten und seinen beiden Verteidigern bleibt kein Detail erspart. Der Zuschauerraum des größten Saals des Kölner Justizzentrums ist nur spärlich gefüllt, die Presseplätze hingegen reichen kaum aus.

Denn das öffentliche Interesse an diesem Prozess ist so groß wie sonst nur bei den Missbrauchsverfahren wie „Bergisch Gladbach“ mit mehreren Angeklagten und Dutzenden Betroffenen. Nach Recherchen der F.A.Z. wusste nämlich nicht nur die Staatsanwaltschaft Köln seit dem Sommer 2010 von den Umtrieben des Päderasten im Rang eines Krankenhausseelsorgers. Auch seine kirchlichen Vorgesetzten waren über die Vorgänge in den Jahren 1993 bis 1999 vollumfänglich im Bild.

Den Leitlinien folgte man nicht

Im Oktober 2010 war dem Leiter der Hauptabteilung Seelsorge/Personal, dem heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße, durch einen anonymen Hinweis bekannt geworden, dass die drei Nichten ihren Onkel über den Sommer als ­Päderasten angezeigt, aber schon bald von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hatten. Anstatt nun den seit 2002 geltenden Leitlinien zum Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs zu folgen, also den Beschuldigten zum Gespräch einzubestellen und ein von beiden Seiten unterzeichnetes Protokoll anzufertigen, den Priester einer ­psychiatrischen Begutachtung zu unterziehen, eine kirchenrechtliche Voruntersuchung einzuleiten und den Fall der vatikanischen Kongregation für die ­Glaubenslehre zu melden, setzten Heße und der oberste Kirchenrichter Günter Assenmacher schon im November darauf, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren werde einstellen müssen – dann könne man die Zeugenaussagen der drei Betroffenen im Fall des Falles auch in einem kirchlichen Verfahren nicht ­verwerten.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Um aber ganz sicherzugehen, dass alle bistumsinternen Vorgänge der Staatsanwaltschaft keine weitere Handhabe gegen den Priester geben könnten, wurde der Priester zwar einbestellt. Aber mit dem Einverständnis Heßes wurde von dem Gespräch kein schriftliches, da „beschlagnahmefähiges“ Protokoll angefertigt. Stattdessen freute man sich in Köln über das schwache Echo, das die Mitteilung von der Suspendierung des in Wuppertal weithin bekannten Krankenhausseelsorgers in der örtlichen Presse hinterlassen hatte, und sann darauf, den Mann umgehend zu rehabilitieren.