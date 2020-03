Auftragsmord-Prozess : „Ich bin das Gesetz“

Der brutale Auftragsmord im Freiburger Gewerbegebiet Haid erschütterte nicht nur die südbadische Stadtgesellschaft: Am Abend des 17. Juli 2019 richtete der 33 Jahre alte Koch Andreas J. den 24 Jahre alten Drogenhändler Niki E. mit zwei Kopfschüssen hin. Außergewöhnlich an dem Fall war vor allem, dass der Auftraggeber für den Mord der in Freiburg bekannte Strafverteidiger Guntram L. war. Der Anwalt hatte den Mörder in einer Bar kennengelernt und ihn dazu angestiftet, Niki E. unter dem Vorwand eines Waffengeschäfts in das Gewerbegebiet im Westen Freiburgs zu locken. Niki E. lief in die Falle und wurde getötet.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Der Strafverteidiger und das Opfer kannten sich seit mehreren Jahren, sie sollen gemeinsam einen schwunghaften Drogenhandel in der südbadischen Stadt betrieben haben. Aus Spanien sollen beide jeden Monat etwa 100 Kilogramm Marihuana importiert und in Freiburg vertrieben haben. Der Anwalt soll den Dealer „gecoacht“ und die Gewinne aus den Drogengeschäften in Geheimfächern in seiner Privatwohnung aufbewahrt haben. Es soll sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um etwa 164.000 Euro gehandelt haben.

Als Niki E. nach dem Absolvieren einer Ausbildung offenbar beschlossen hatte, aus dem Drogenmilieu auszusteigen, gab der Anwalt den Mord in Auftrag. Er wollte die von ihm verwalteten Gewinne aus den Drogengeschäften seines Mandanten nicht herausgeben. Der mutmaßliche Auftragsmörder Andreas J. soll selbst mit 40.000 Euro verschuldet gewesen sein, weil er vor Jahren als Betreiber eines Swinger-Clubs ökonomisch gescheitert war.

Schnelle Aufklärung

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft wollte der Anwalt das Geld seines Mandanten vollständig behalten – er habe aus purer Geldgier gehandelt. Nach seiner Verhaftung soll der Anwalt sogar noch versucht haben, die Freundin des Mörders durch beauftragte Schläger einzuschüchtern. Im November 2019 nahm sich Guntram L. in der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Offenburg das Leben. Die Staatsanwaltschaft konnte deshalb nur den gedungenen Mörder anklagen.

An Montag begann der erste von sechs Verhandlungstagen. In einer per Videoaufnahme dokumentierten Vernehmung hatte Andreas J. ein Geständnis abgelegt. Vor den Richtern der Strafkammer des Freiburger Landgerichts wich er am Montag jedoch von seiner Aussage bei der Polizei ab. Er könne sich an das Geschehen nicht erinnern, er habe auf den Boden geschossen. Die Tatwaffe habe er noch in der Nacht in einen See geworfen. Der Anwalt habe zu ihm gesagt: „Ich bin das Gesetz. Mach dir keine Sorgen.“ Darauf habe er vertraut. Der Oberstaatsanwalt sprach von einer „windigen“ Aussage.

Die schnelle Aufklärung des außergewöhnlichen Mordfalls ist der Sonderkommission „Haid“ des Freiburger Polizeipräsidiums zu verdanken. 50 Fahnder konnten den Fall innerhalb eines Monats lösen, schon Mitte August 2019 saßen der Auftraggeber sowie der Mörder in Untersuchungshaft. Leiter der Sonderkommission war der Kriminaldirektor, der vor knapp vier Jahren der „Soko Dreisam“ vorgestanden und den Mord an der Studentin Maria Ladenburger mit aufgeklärt hatte.