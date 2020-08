Prozess in Berlin : Die Abou-Chakers rücken zusammen

Am zweiten Verhandlungstag im Streit zwischen Bushido und Arafat Abou-Chaker verweigert eine Zeugin die Aussage, die den Clanchef vorher schwer belastet haben soll. Frühere Aussagen der Zeugin könnten trotzdem relevant sein. Am Montag soll Bushido aussagen.

Der Angeklagte: Arafat Abou-Chaker am Montag vor dem Gerichtsgebäude in Berlin Bild: EPA

Es ist 9.31 Uhr, als Arafat Abou-Chaker am Mittwochmorgen die Treppen des Kriminalgerichts Moabit hochjoggt. Er trägt bunte Sneaker und ein T-Shirt. In einer Sicherheitsschleuse wird er kontrolliert, dann biegt er auf den Flur vor Saal 500 ein. Ganz am Ende dieses Flurs stehen fünf maskierte, bewaffnete Personenschützer vor einer Tür. Dahinter wartet der Rapper Bushido in einem Besprechungsraum. Abou-Chaker geht in den Verhandlungssaal, setzt sich auf die Anklagebank, wenig später nehmen dort auch zwei seiner Brüder Platz. Ein vierter Bruder, Yasser Abou-Chaker, sitzt gegenüber hinter Glasscheiben, er ist aktuell in Untersuchungshaft. Die Personenschützer bringen Bushido zur Verhandlung, in der er als Nebenkläger auftritt, und postieren sich vor der Tür.

Gegen Abou-Chaker und drei seiner Brüder wird seit Montag vor dem Landgericht unter anderem verhandelt, weil sie Bushido eingesperrt, erpresst und verletzt haben sollen, als er 2017 die geschäftliche Beziehung zu dem Clan beenden wollte. Eigentlich hätte der Rapper an diesem Mittwoch aussagen sollen, die Anwälte der Abou-Chakers hatten beim Prozessauftakt aber einen Antrag gestellt, der dies verhinderte. Sie wollten vor der Zeugenbefragung Einsicht in Protokolle von Vernehmungen haben, die Bushido als Beschuldigter in einem Prozess wegen Geldwäsche gemacht hatte.

Am Mittwoch äußert sich Oberstaatsanwältin Petra Leister dazu: Das entsprechende Verfahren sei im Februar eingestellt worden. Und das Recht auf Akteneinsicht der Angeklagten beziehe sich nur auf Aussagen, die relevant für das aktuelle Verfahren seien. Immerhin das Protokoll einer Aussage von Bushido reicht sie aber noch nach. Die Anwälte der Abou-Chakers nehmen das zur Kenntnis und bitten dann darum, dass die Trennwände aus Plexiglas zwischen ihnen entfernt werden, es sei sonst zu eng zum Arbeiten. Die Angeklagten bestätigen dem Richter, dass sie trotz Corona nichts dagegen haben, zusammenzurücken, damit mehr Platz für ihre Anwälte ist.

Die erste Zeugin wird aufgerufen: G. Abou-Chaker, die 32 Jahre alte Ehefrau von Yasser. Der Richter hatte am Montag schon angekündigt, dass sie nicht aussagen wolle. „Das würde ich aber gerne von ihr persönlich hören.“ Eine Aussage von G. hätte nämlich sehr interessant werden können: Sie taucht mehrfach namentlich in dem Protokoll einer polizeilichen Vernehmung von Anna-Maria Ferchichi auf, das der F.A.Z. vorliegt. Ferchichi, die Ehefrau von Bushido, will von G. erfahren haben, dass Arafat Abou-Chaker geplant hatte, ihre Kinder zu entführen. Unter anderem wegen dieses Vorwurfs wurde der Clanchef im Januar 2019 verhaftet.

Zwei Brüder von G. sollen die Entführungspläne gegenüber Ermittlern zunächst bestätigt haben, bei einem Haftprüfungstermin später aber von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht haben, das ihnen als Cousins von Arafat Abou-Chaker zusteht. Der wurde daraufhin wieder freigelassen. Die angeblichen Entführungspläne haben es nicht in die Anklageschrift geschafft. Yasser soll an diesen Plänen beteiligt gewesen sein, genau wie Arafat Abou-Chaker wurde er 2019 zunächst verhaftet und wieder freigelassen. Bei ihm wurde eine zwischenzeitliche Haftverschonung „wegen Verstößen gegen die ihm erteilten Weisungen“ aber widerrufen.

In dem aktuellen Verfahren hätte Yasser eigentlich noch die mutmaßliche Entführung seiner eigenen Kinder vorgeworfen werden sollen: Seine Frau G. soll sich im Herbst 2018 vorübergehend von ihm getrennt und zu Verwandten nach Dänemark abgesetzt haben. Laut den Ermittlungen holte Yasser die beiden gemeinsamen Kinder daraufhin gegen den Willen von G. zurück nach Deutschland. Erst drei Tage später soll es G. gelungen sein, die Kinder mit einem Beschluss des Amtsgerichts Potsdam und in Begleitung der Polizei zurückzuholen. An die Ermittler soll sich G. vorher zusammen mit ihren Brüdern gewandt haben. Laut der „Bild“-Zeitung nannte sie dabei auch konkrete Details zu den angeblichen Entführungsplänen, in denen es um Bushidos Kinder ging. Seitdem steht dessen Familie unter Polizeischutz.

Die Staatsanwaltschaft wollte Yasser Abou-Chaker in dem aktuellen Prozess vorwerfen, dass er seiner Frau die Kinder entzogen habe, um sie ins Ausland zu bringen. Weil er die Kinder aber aus dem Ausland nach Deutschland geholt hatte, wurde die Eröffnung des Hauptverfahrens hinsichtlich dieses Vorwurfs abgelehnt.

Aussagen aus Sorgerechtsverfahren sind verwertbar

Als Yassers Frau am Mittwoch den Verhandlungssaal betritt, winkt sie ihm kurz zu. G. trägt ein Kopftuch, auch ihr Mund ist bedeckt. Sie bestätigt, dass sie nicht aussagen will, dann darf sie wieder gehen. Oberstaatsanwältin Leister gibt noch einen Hinweis zu Protokoll: Auch wenn G. jetzt die Aussage verweigere, seien Aussagen, die sie in einem Sorgerechtsverfahren gemacht habe, verwertbar. Das gelte auch für eidesstaatlich versicherte Aussagen ihrer Geschwister. Am Ende des zweiten Verhandlungstages wird Bushido als Zeuge für den kommenden Montag geladen. Dann wird er von den Personenschützern in den Nebenraum geführt. Wenig später spaziert Arafat Abou-Chaker mit seinen zwei Brüdern in ein Café gegenüber des Gerichtsgebäudes. Es wirkt, als hätten sie gute Laune.