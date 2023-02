Nach fast genau einem Jahr begegnen sich Ewa P. und Marco S. am Freitag vor der großen Strafkammer des Landgerichts Hannover wieder. Die ­beiden Angeklagten vergraben ihre Gesichter zwischen ihren Händen und wischen sich immer wieder Tränen aus den Augen. Die Staatsanwaltschaft hat die 40 Jahre alte Ewa P. unter anderem wegen zweifachen Mordes und den gleichaltrigen Marco S. wegen Beihilfe dazu angeklagt. Nach einem Verkehrsunfall ist das ein schwerwiegender und auch relativ neuer Vorwurf. Im Fall der Berliner Ku’damm-Raser hatte die Verurteilung wegen Mordes aber bis vor die höchsten Bundesgerichte Bestand.

Vor dem Landgericht Hannover geht es nun um die Bewertung des Geschehens, das sich am 25. Februar 2022 westlich von Hannover ereignete. Ewa P. und Marco S. waren an diesem Freitagnachmittag jeweils auf dem Rückweg von der Arbeit. Marco S. fuhr in seinem 310 PS starken Cupra Formentor, Ewa P. in ihrem metallicblauen Audi A6, der nach Angaben der Ermittler über 251 PS verfügt. Die beiden Fahrzeuge passierten einen Verkehrskreisel und bogen auf die Kirchdorfer Rehr ein, eine zweispurige Straße, die vor den Hängen des Deisters in Richtung Barsinghausen führt. Die Geschwindigkeit auf der Strecke ist auf 70 Kilometer in der Stunde begrenzt.