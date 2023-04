Im Strafprozess gegen den niederländisch-marokkanischen Drogenboss Ridouan Taghi gibt es die nächste überraschende Wendung. Seine Anwältin Inez Weski, eine prominente Strafverteidigerin, wurde am Freitag festgenommen. Am Montag ordnete ein Richter in Rotterdam Untersuchungshaft gegen die 68 Jahre alte Anwältin an. Sie muss mindestens die nächsten zwei Wochen hinter Gittern verbringen.

Weski wird verdächtigt, „an einer kriminellen Vereinigung beteiligt zu sein, die im internationalen Drogenhandel und in der Geldwäsche tätig ist“, wie die Staatsanwaltschaft nach der Durch­suchung ihrer Wohnung und ihres Büros mitteilte. Das bezieht sich auf Taghis Netzwerk, das er aus dem Hochsicherheitsgefängnis weiter steuern konnte, in dem er seit Ende 2019 einsitzt. Weski soll „Nachrichten der kriminellen Organisation an und von ihrem inhaftierten Mandanten weitergegeben“ haben. Sie selbst ließ die Vorwürfe zurückweisen, legte ihr Mandat zur Verteidigung Ta­ghis jedoch am Montag nieder.

Im Marengo-Strafprozess müssen sich Taghi und weitere Mitglieder seiner Organisation wegen mehrerer Auftragsmorde verantworten. Während die Staatsanwaltschaft im vorigen Jahr eine lebenslange Freiheitsstrafe für Taghi forderte, plädierte seine Verteidigerin auf Freispruch. Zuletzt hatte sie mehrere weitere Ermittlungsanträge gestellt, die nächste Sitzung ist für den 15. Mai an­gesetzt. Das Urteil im bisher größten niederländischen Strafprozess wurde für Oktober erwartet. Es könnte sich nun verzögern, weil Taghi einen neuen Verteidiger benötigt, der sich erst einarbeiten muss. Mitte März hatten sich die beiden Anwälte des Kronzeugen Nabil B. aus dem Verfahren zurückgezogen, ohne dafür Gründe zu nennen. Der Bruder des Kronzeugen, sein früherer Anwalt Derk Wiersum und seine Vertrauensperson, der Kriminalreporter Peter R. de Vries, waren allesamt ermordet worden.

Der Verdacht kam schon im Sommer 2022 auf

Für Kenner des Marengo-Prozesses kam Weskis Verhaftung nicht ganz überraschend. Anfang dieses Jahres war ein anderes Mitglied des Verteidigerteams zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Der Anwalt Youssef Taghi war nach Auffassung des Gerichts das wichtigste Verbindungsglied zwischen dem Hauptangeklagten, seinem Onkel, und dessen krimineller Organisation. Er hatte Botschaften transportiert und einen Ausbruchsversuch mitgeplant. In dessen Verfahren bezichtigte sein Anwalt Weski, dass sie schon länger Botschaften für Ridouan Taghi transportiert habe, darunter solche, die er mit dem italienischen Mafiaboss Raffaele Imperiale ausgetauscht habe. Das gehe aus entschlüsselten Nachrichten in der Strafakte hervor, die Familienmitglieder über den Kryptodienst Sky ECC ausgetauscht hätten. So habe sie etwa im August 2020 einen USB-Stick ins Gefängnis geschmuggelt.

Weski wies das seinerzeit entrüstet zurück. Die Staatsanwaltschaft habe keine Hinweise darauf gefunden, dass sie Nachrichten transportiert habe, sagte sie. Nun aber teilte diese mit, dass der Verdacht schon im Sommer 2022 auf­gekommen sei, als weitere Nachrichten von Sky ECC entschlüsselt worden seien. Der nur von Kriminellen genutzte Kryptodienst war von Ermittlern unterwandert worden, bevor sie ihn im März 2021 hochgehen ließen. Seitdem wurden Hunderte neue Ermittlungsverfahren in mehreren Ländern eröffnet und Dutzende Verdächtige festgenommen.

Als streitbare Strafverteidigerin, die schon mehrere bekannte Klienten vertrat und oft im Fernsehen auftritt, hat sich Weski den Ruf eines „Pitbulls in Robe“ erworben. Dazu trug auch ihr Markenzeichen bei, die rundum dunkelblau geschminkten Augen. In Justizkreisen gilt sie als integre Person, weshalb Fachleute es für möglich halten, dass die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft nicht hinreichend belegt sind. Am Tag ihrer Verhaftung wurde ein Haager Lokalpolitiker in einem viel beachteten Prozess vom Vorwurf der Korruption freigesprochen, weil die Staatsanwaltschaft ihm zu Unrecht böswillige Ab­sichten unterstellt hatte. Als denkbar gilt aber auch, dass Weski unter Druck gesetzt wurde, wie es Taghis verurteilter Neffe Youssef für sich reklamierte. Weski sei „sehr erfahren, ehrlich und eine starke Persönlichkeit“, sagte dessen Anwalt, als er sie im September beschuldigte. In der Strafakte fänden sich Hinweise, dass sie versucht habe, kriminellen Handlungen aus­zuweichen. „Es scheint“, so der Anwalt, „dass auch sie dem Druck von Ridouan T. nicht standhalten kann.“