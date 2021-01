Prozess gegen ’Ndrangheta : Die Taten von Bestien

Sie erpressen, entführen und morden: Von nächster Woche an stehen Mitglieder des ’Ndrangheta-Clans in Kalabrien in einem großen Prozess vor Gericht. Die Region erhofft sich einen Wandel.

Von Maria Chindamo wird nur die Erinnerung bleiben. Es gibt keinen Körper, den man zu Grabe tragen kann. Es wird keinen Ort geben, an dem sie ruht. Die Geschäftsfrau und Mutter dreier Kinder aus dem kalabrischen Limbadi wollte Jura studieren. Sie verschwand im Mai 2016 und wird seitdem vermisst.

Am Ende dieser Woche wurde bekannt, was wohl mit ihr geschah: Sie wurde ermordet, von einem Killer der Mafia-Organisation ’Ndrangheta. Ihren Leichnam warf er Schweinen zum Fressen vor oder überrollte ihn so lange mit einem Traktor, bis dessen Gewicht ihn zur Unkenntlichkeit zerquetscht hatte. Antonio Cossidente, ein Aussteiger der ’Ndrangheta, der mit der Polizei zusammenarbeitet, ist sich sicher: So oder so ist es gewesen. Bei der Mafia-Organisation sind beide Methoden üblich, um Spuren von Menschen auszulöschen.