Auch Frank Hanebuth angeklagt : Prozess gegen 49 Hells-Angels-Mitglieder in Madrid begonnen

Am Montag bei Madrid: Frank Hanebuth kommt zum Gericht in San Fernando de Henares. Bild: Reuters

Der Prozess wurde vorsichts­halber vom Hauptsitz des Gerichts im Zentrum von Madrid nach San Fernando de Henares an den Stadtrand verlegt. Dort verfügt der Oberste Strafgerichtshof über einen besonders geschützten Saal mit reichlich Platz. In dem Zweckbau fanden schon große Korruptions- und Terror­verfahren statt, die in Spanien Rechts­geschichte schrieben. Am Montag hat dort ein weiterer „Makro-Prozess“ mit 49 Angeklagten begonnen. So wird in Spanien das Gerichtsverfahren gegen die Hells Angels genannt. Es ist einer der größten Prozesse, der bisher in Europa gegen die Rockerband geführt wurde.

Alle Blicke sind am frühen Montagnachmittag auf Frank Hanebuth gerichtet. Mit fast vier Stunden Verspätung eröffnet die Richterin den Prozess. Der hoch­gewachsene Rockerboss mit dem kahlen Schädel setzt sich ganze vorne auf einen der einfachen Holzstühle. Er trägt ein blaues Hemd und wirkt entspannt, obwohl die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, er sei in Spanien der Kopf der Bande gewesen. Mit seinem und den vielen anderen deutschen Namen hat die Gerichtssprecherin bei der Verlesung der Anklageschrift hörbar Mühe. Einige Angeklagten sind per Videokonferenz zugeschaltet, zwei liegen im Krankenhaus, vier sind zur Fahndung ausgeschrieben.

Mehr als 150 Seiten lang ist die An­klageschrift, die Freiheitsstrafen von zusammen mehr als 300 Jahren fordert. Es geht um Mord, Erpressung, sexuelle Ausbeutung, Rauschgift- und Waffenhandel – insgesamt 16 Delikte. Die deutschen „Ángeles del Infierno“ hatten von 2009 an begonnen, auf Mallorca Fuß zu fassen und von der Playa de Palma aus ihre Geschäfte auszudehnen. Vor knapp zehn Jahren stoppte dann die spanische Polizei mit der „Operation Casablanca“ ihre Expansion.

Hanebuth ist in Hannover Präsident von „North Gate“

Die Anklage hält Frank Hanebuth für den Anführer. Er war 2012 aus Niedersachsen nach Mallorca gekommen. Es dauert besonders lange, bis alle Tatvorwürfe und das Strafmaß gegen den zwei Meter großen früheren Boxer verlesen sind. Der Achtundfünfzigjährige wird der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche, des illegalen Waffenbesitzes, des Rauschgifthandels und der Zuhälterei beschuldigt. Dafür droht ihm eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Für andere könnte es mehr werden. Seine lokalen Statthalter, die Brüder K. Y. und A. Y., sollen 28 Jahre und sechs Monate beziehungsweise 23 Jahre in Haft.

Hanebuth war 2013 auf seinem mehr als zwei Millionen Euro teuren Luxusanwesen auf Mallorca festgenommen worden. Er saß zwei Jahre lang in Spanien in Unter­suchungs­haft, bis er gegen Kaution freikam und 2016 nach Hannover zurückkehrte. Dort empfingen ihn die Hells Angels begeistert. Er wurde sofort Präsident des neu gegründeten Ablegers „North Gate“. In Spanien weist Hanebuth alle Anschuldigungen zurück. Laut seiner Anwältin gibt es keine Absprache mit der Staatsanwaltschaft, um das Strafmaß durch ein Geständnis zu verringern. Andere Angeklagte versuchen das angeblich.

Auf Mallorca bekämpften sich jedoch nicht nur die Rockerbanden. Sie beuteten Frauen auf brutale Weise aus und be­handelten sie wie ihr Eigentum. Wichtigste Einnahmequelle war nach Angaben der Anklagebehörde die Prostitution. Frauen aus Osteuropa wurden demnach mit ­falschen Versprechungen auf die Insel gelockt. Sie mussten in Clubs arbeiten und bis zu 1000 Euro am Tag verdienen, bevor sie Freizeit bekamen. Einige Frauen, die die sich weigerten, wurden „zur Strafe“ in Zwinger mit bissigen Hunden gesperrt. Es geht auch um den Vorwurf der Geld­wäsche, zum Beispiel bei dem Versuch, den Grand Prix der Formel 1 nach Mallorca zu bringen.

Das Verfahren ist bisher bis zum 10. Februar terminiert. Bis das Urteil fällt, könnte es April werden. Die Angeklagten haben 40 Anwälte aufgeboten, unter ihnen führende spanische Strafverteidiger.