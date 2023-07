Aktualisiert am

Prozess am Landgericht Gießen : Direkt nach Ayleens Tod suchte Jan P. neue Opfer

Im Prozess um den Tod von Ayleen hat ihre Mutter nun zum ersten Mal ausgesagt. Sie schildert, wie ihre Tochter sich kaum noch aus dem Haus traute. Der mutmaßliche Täter Jan P. hatte Ayleen zuvor in Tausenden Nachrichten bedrängt.

Der Angeklagte Jan P. zu Beginn des Prozesses am 13. Juni in Gießen Bild: dpa

Musste sie leiden, hatte sie große Angst? Die Ungewissheit, die vor allem die Familie von Ayleen und ihre Freunde bewegt, wird womöglich den Prozess überdauern, sollte der Angeklagte nicht mehr sagen, als er zu Beginn der Hauptverhandlung von seinen Verteidigern hatte verlesen lassen: Man habe sich gestritten, dann habe er Ayleen erwürgt.

Jan P. soll am 21. Juli 2022 die Vierzehnjährige in ihrer badischen Heimatstadt Gottenheim genötigt haben, in sein Auto zu steigen. Die beiden kannten sich bis dahin nur über Tausende Chats. P. trat darin laut den Ermittlungen als „Sugar Daddy“ auf. Das heißt, er bot Geld für Nacktfotos und sexuelle Darstellungen.