Zwei Tage lang ist Prinz Harry in einem Londoner Gerichtssaal seiner Jugend wiederbegegnet – in Form von mehreren Dutzend Zeitungsartikeln des Boulevardblatts „Mirror“, die zwischen 1991 und 2011 persönliche Details aus seiner privaten Sphäre schildern.

Manchmal geht es um Sportverletzungen oder um das Pfeiffersche Drüsenfieber, das unter Jugendlichen auch den Namen „Kusskrankheit“ trägt, oft um das Auf und Ab in der Beziehung mit Harrys erster Freundin Chelsy Davy, schließlich auch um Nachtklub- oder Restaurantbesuche.

Anhand jedes Textbeispiels wollen die Anwälte des Herzogs von Sussex belegen, dass die Boulevardzeitung unlautere Mittel einsetzte, um an persönliche Informationen über Harry zu gelangen; dass sie Privatdetektive einsetzte und die Sprachnachrichten seines Handys abhörte.

Boulevardpresse im Detail anprangern?

Und der Anwalt der „Mirror“-Verlagsgruppe nimmt sich jeden Artikel vor, um diesen Verdacht zu widerlegen und um Harry zu befragen, wo denn exakt in dem jeweiligen Text der Beweis stecke, dass die zugrunde liegenden Informationen aus illegalen Quellen stammten und nicht vielleicht auch aus anderen Zeitungen abgeschrieben oder von Freunden und Bekannten weitergetratscht sein könnten.

Es stehen sich in diesem Gerichtssaal im Londoner High Court zwei Dimensionen gegenüber. Harry kämpft einen Grundsatzkampf gegen die britische Boulevardpresse, gegen das gnadenlose Interesse an ihm und seinesgleichen, das seiner Ansicht nach seine Mutter das Leben und ihn seine Heimat kostete – die permanente Verfolgung durch Journalisten und Fotografen sei der Grund für seine Frau Meghan und ihn gewesen, England zu verlassen und sich in Kalifornien anzusiedeln, gibt der Ankläger Harry gleich am Anfang seiner Zeugenaussage an.

Der Anwalt des beschuldigten Boulevardblatts hingegen kämpft um jedes Detail, um anhand der einzelnen Artikel und Texte die grundsätzlichen Anschuldigungen abzuwehren. Wo denn genau in diesem und jenem Bericht der Beweis liege, dass die Information abgehört wurde, fragt der Rechtsbeistand des „Mirror“ immer wieder. Und Harry entgegnet dann, die detaillierten Umstände seien „verdächtig“, oder niemand habe davon gewusst, dass er an jenem Tag an jenem Ort sein werde.

Dass britische Boulevardzeitungen die Sprachnachrichten auf Mobiltelefonen abhören ließen, um auf diese Weise exklusive Informationen zu gewinnen, wurde vor mehr als zehn Jahren anhand eines Falles offenbar, in dem die (später eingestellte) Boulevardzeitung „News of the World“ die aufgezeichneten Nachrichten vom Handy eines ermordeten Teenagers belauschte, wodurch für die ermittelnde Polizei und die Eltern des Opfers überdies vorübergehend der Eindruck entstand, die Ermordete lebe noch.

Dass der Herzog von Sussex nun die in jenem Fall nachgewiesenen Methoden generalisierte – er führt neben der Klage gegen den „Mirror“ noch Prozesse gegen weitere Zeitungen –, mag am Ende dazu führen, dass seine Prozessklage nicht zum Erfolg führt.

Aber er hat schon jetzt zwei Tage lang die Bühne genutzt, um die Methoden mancher Boulevard-Redaktionen anzuprangern, unter denen er als Kind und Jugendlicher gelitten hat, auch wenn sein Verhältnis zum Interesse der Öffentlichkeit an ihm und seiner Familie mittlerweile ambivalenter geworden ist.