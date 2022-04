Veruntreuungsprozess : Hat Prinz Andrew wieder einen Straftäter hofiert?

Die Verwunderung war groß, als sich die Königin Ende März beim Gedenkgottesdienst für Prinz ­Philip ausgerechnet von ihrem Sohn Andrew in die Abtei von Westminster führen ließ. Kronprinz Charles und sein Sohn William sollen danach mehrmals ihr Befremden ausgedrückt haben, angeblich verbunden mit dem Eingeständnis, dass sie in dieser Familienangelegenheit kaum Einfluss auf die bald 96 Jahre alte Monarchin haben.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Nur wenige Tage nach dem Auftritt Andrews, der unlängst ein Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen mit Geld aus dem Weg geschafft hatte, fiel ein weiterer Verdacht auf ­Elisabeths Zweitgeborenen. Hat er versucht, sich an einem seiner eigenen Wohltätigkeitsprojekte zu bereichern?

Vorteilhafte Beziehungen?

Die Frage wurde durch einen Ver­untreuungs­prozess in London aufgeworfen, in dem die türkische Millionärin Nebahat Evyap Isbilen von ihrem ehemaligen Finanzberater Salman Turk etwa 45 Millionen Euro zurückverlangt. Unter anderem zweigte Turk von ihrem Konto etwa 900.000 Euro für den Prinzen ab – angeblich ein Hochzeits­ge­schenk an Andrews Tochter Beatrice. Die Summe, inzwischen zurückgezahlt, wurde nur neun Tage nach einem pikanten Auftritt Turks und Andrews über­wiesen. Turk – dem Prinzen schon länger freundschaftlich verbunden – war am 6. November 2019 zu Andrews Wohltätigkeitsshow „Pitch@Palace“ im St. James’s Palace eingeladen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Dort präsentieren Neu-Unternehmer ihre Geschäftsidee – in der Hoffnung, Geldgeber zu finden und vom Prinzen zum Sieger ausgerufen zu werden. Turk, der seine – mittlerweile pleitegegangene – Onlinebank vorstellte, wurde diese Ehre zuteil, obwohl seine Präsentation viele nicht überzeugte. Zeitungen zitieren nun Beteiligte, die sich damals über Turks Triumph gewundert haben wollen. „Pitch@Palace“, Andrews Lieblingsprojekt, wurde auf Eis gelegt, seit sich Sponsoren nach den Missbrauchsvorwürfen zurückzogen.

Bislang hat die Affäre noch keine rechtliche Dimension, aber sie passt in ein Muster. Verblüffend regelmäßig lässt sich Andrew mit fragwürdigen Geschäftsleuten ein und baut persönliche Beziehungen auf, von denen er finanziell profitiert. Von seinem früheren Freund Jeffrey Epstein ließ er sich noch nach dessen Verurteilung als Sexualstraftäter Geld überweisen, um Schulden zu begleichen.

Dem umstrittenen Ge­schäftsmann David Rowland verschaffte der Prinz laut Zeitungsberichten royale Zugänge gegen Geld. Auch seine (inzwischen niedergelegte) Tätigkeit als Handelssonderbeauftragter der Regierung mündete in zweifelhafte Transaktionen. So verkaufte der Prinz sein Landhaus in Berkshire an den Schwiegersohn des kasachischen Autokraten Nursultan Nasarbajew – für drei Millionen Pfund mehr, als der Makler verlangt hatte.

Mehr zum Thema 1/

Auch wenn Andrew keine Arbeitsrolle mehr bei den Royals hat (und die meisten seiner Titel verlor), wird er von der Königin nicht als gefallener Sohn behandelt. Hofberichterstatter wollen wissen, dass er seit Monaten die Nähe zu seiner Mutter sucht, von der es seit jeher heißt, sie sei ihm nah. Im Umkreis Williams und Charles’ soll man fürchten, dass sich Andrew über seine zur Schau getragene Nähe zur Königin öffentlich rehabilitieren will.

Mit Spannung blicken nun viele auf den Juni, wenn Elisabeth II. ihr 70. Thronjubiläum feiert. Wird Andrew, den Charles und William am liebsten aus der Öffentlichkeit fernhalten wollen, wieder an ihrer Seite auftreten?