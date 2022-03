In Prag : Ein Toter nach Messerattacke an Schule in Tschechischer Republik Aktualisiert am 31.03.2022 - 14:10

Polizisten ermitteln vor dem Gebäude einer Berufsschule im Stadtteil Michle, wo ein Angreifer mit einer Machete einen Lehrer tödlich verletzt hat. Bild: dpa In Prag ist es am Donnerstag zu einer Messerattacke an einer Schule gekommen. Dabei wurde ein Lehrer tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete, wurde aber inzwischen festgenommen.

1 Min. Permalink: https://www.faz.net/-gus-ao6go Weitersagen abbrechen