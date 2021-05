Nollendorfplatz in Berlin : Nachtlichter im Regenbogenkiez

Das Ausgehviertel am Nollendorfplatz in Berlin zieht viele an – auch Kriminelle. An manchen Orten wird gedealt, es kommt zu Übergriffen auf Schwule und Transsexuelle. Ein Präventionsprojekt soll helfen.

Früher: Jugendliche trinken und rauchen 1985 in der Diskothek „Metropol“ am Nollendorfplatz. Bild: Ullstein

Die Kneipen, Clubs und Bars westlich vom Nollendorfplatz im Berliner Bezirk Schöneberg sind weit über die Grenzen der Hauptstadt bekannt. Regenbogenkiez nennt sich das Ausgehviertel; selbst der U-Bahnhof am Nollendorfplatz erstrahlt nachts in Regenbogenfarben. Hier gibt es rund 100 Adressen, die mit der Schwulen, Lesben- und Transszene zu tun haben. Für den Bezirk ist das Viertel, das schon seit den zwanziger Jahren Tradition hat, ein Touristenmagnet. „Wir werben weltweit mit dem größten Regenbogenkiez in Europa“, sagt Angelika Schöttler, die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg. In der Corona-Pandemie ist es ruhig in den Straßen geworden. Doch bald werden die Touristen aus aller Welt wohl zurück sein, um hier zu feiern.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Doch das ist nur eine Seite der bunten Gegend. Sie ist auch ein lukrativer Wohnort, und viele Anwohner fühlen sich durch nächtlichen Lärm gestört. Anziehend ist die Gegend auch für Kriminelle, an manchen Orten wird gedealt. Zudem kommt es immer wieder zu Übergriffen gegen Schwule und Transsexuelle. Viele von ihnen scheuen sich, die Polizei zu rufen, wollen keine Anzeige erstatten. Schöttler überlegte, wie sie die Lage im Viertel verbessern kann, und besuchte Amsterdam. Dort gab es einen großen Platz, so erzählt die Sozialdemokratin, auf dem die Polizei mit ähnlichen Problemen nicht zurechtkam. Durch den Einsatz von sozialen Teams wurde die Lage deutlich besser. Die Bezirksbürgermeisterin, die am Freitag zusammen mit ihrem Parteifreund, dem Berliner Innensenator Andreas Geisel, im Kiez unterwegs ist, versucht, das Amsterdamer Konzept auf einen kleinteiligen Straßenkiez anzupassen. Durch Prävention sollen nun Konflikte frühzeitig entschärft und Gewalt verhindert werden.

Der Nachtbürgermeister soll vermitteln

Ein kleines Holzhaus auf Rädern an der Ecke Fuggerstraße und Eisenacher Straße steht für das neue Konzept. „Infopunkt Regenbogenkiez“ steht darauf. Es ist der Treffpunkt für zwei Projekte. Sie nennen sich Nachtbürgermeister und Nachtlichter. Der Nachtbürgermeister, ein Team aus zwei bis drei Leuten, soll zwischen den Betreibern der Kneipen, Bars und Klubs, den Touristen und den Anwohnern vermitteln. Er ist jeweils vier Stunden am Tag ansprechbar, sagt Sebastian Finke, einer der Nachtbürgermeister und zugleich Leiter eines schwulen Anti-Gewalt-Projekts namens Maneo in Berlin. Er sieht es als seine Aufgabe an, zwischen den Interessen der verschiedenen Gruppen im Viertel zu vermitteln. Auch will er den Regenbogenkiez bewerben, hat ein Buch über die „historischen Orte und schillernden Gestalten“ des Bezirks in den zwanziger und dreißiger Jahren geschrieben. Der Alltag ist allerdings oft profaner: etwa Leute, die öffentlich Drogen nehmen oder sich betrinken, anzusprechen und zu bitten, besser woanders hinzugehen.

In den Nächten auf Samstag und Sonntag sowie vor Feier- und Brückentagen sind zudem die Nachtlichter unterwegs. Es sind zwei bis vier, manchmal auch sechs Leute. Sie tragen weiße Jacken, mit denen sie auch in ihrem sechs Stunden dauernden Einsatz von 22 bis vier Uhr morgens gut erkennbar sind. Polizeiliche Befugnisse haben sie nicht. Aber sie sollen Präsenz zeigen, bei Konflikten deeskalieren oder auch die Polizei rufen.