Vier Menschen in Potsdamer Wohnheim getötet

Mitarbeiterin festgenommen : Vier Menschen in Potsdamer Wohnheim getötet

Sanitäter verlassen das Gelände der Klinik, wo vier Menschen getötet wurden. Bild: Paul Zinken/dpa

In Potsdam sind am Mittwochabend vier Leichen in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung entdeckt worden. Eine Frau wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.