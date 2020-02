Los Angeles : Einbrecher erschießen amerikanischen Rapper Pop Smoke

Der amerikanische Rapper Pop Smoke ist tot. Einbrecher haben ihn in seinem Haus in den Hollywood Hills erschossen. Bekannt wurde der nur 20 Jahre alt gewordene Musiker mit seinem Hit „Welcome to the Party“.

Der amerikanische Rapper Pop Smoke ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Los Angeles erschossen worden. Neben der Boulevardseite „TMZ“ zitierte auch die „Los Angeles Times“ Ermittlerkreise. Die Polizei gab an, dass am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) ein Notruf über einen Hauseinbruch in den Hollywood Hills eingegangen sei. Demnach hätte mindestens einer der mutmaßlichen Täter eine Maske und eine Schusswaffe getragen.

Beim Eintreffen der Beamten sei Pop Smoke, der mit bürgerlichem Namen Bashar Barakah Jackson hieß, mit Schusswunden aufgefunden worden. Auf Videos ist zu sehen, wie Notärzte vor einem Haus in den Hollywood Hills versuchen, eine Person wiederzubeleben. Im Krankenhaus sei er demnach für tot erklärt worden. „TMZ“ zufolge soll in dem Haus vorher eine Party oder Ähnliches stattgefunden haben, bis zwei Männer, die Masken und Hoodies getragen haben sollen, gegen 4:30 Uhr am Morgen in das Haus Jacksons einbrachen. Verdächtige konnte die Polizei bislang keine ermitteln. Es ist auch unklar, ob die vermutlich zwei Täter in einer Verbindung zum Rapper standen.

Erst vor wenigen Tagen hatte der aufsteigende New Yorker Musiker sein Album „Meet The Woo, V.2“ herausgebracht, mit dem der 20-Jährige auf Anhieb auf Platz sieben der amerikanischen Billboard-Charts einstieg. Zuvor hatte er bereits mit Travis Scott zusammen gearbeitet, Niki Minaj produzierte einen Remix seines Hits „Welcome to the Party“. Kurz nach den Berichten zum tödlichen Überfall gab es Spekulationen zu den Motiven für die Tat. Rapper 50 Cent schrieb auf Twitter: „Kein Erfolg ohne Eifersucht, Verrat kommt von denen, die Dir nahe stehen. Ruhe in Frieden“.

Mehr zum Thema 1/

Es ist nicht der erste Mord an einem bekannten amerikanischen Rapper in der jüngeren Vergangenheit. XXXTentacion starb im Juni 2018 in Florida. Auch der ebenfalls nur 20 Jahre alt gewordenen Musiker wurde bei einem Überfall erschossen. Erst im April starb der für die Grammys, einen der wichtigsten Musikpreise der Welt, nominierte Nipsey Hussle mit 33 Jahren in Los Angeles – auch er bei einer Schießerei. In den Jahren 2018 und 2017 soll es die meisten Morde an amerikanischen Rappern gegeben haben. Andere Musiker aus dem Rap sterben im jungen Alter an Überdosen. So zuletzt etwa der nur 21 Jahre alt gewordene Juice Wrld, der vermutlich zu viele Schmerzmittel schluckte, um die Drogen vor der Polizei zu verstecken.