Getötete Polizisten in Kusel

Getötete Polizisten in Kusel :

Getötete Polizisten in Kusel : Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage nach tödlichen Schüssen

Polizisten suchen in der Nähe des Tatorts bei Kusel nach Spuren. Bild: AP

Mehr als drei Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizeibeamte im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen den 38-jährigen mutmaßlichen Täter erhoben. Der Mann sei allein verantwortlich für den Tod der beiden Beamten, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Dienstag mit. Er soll die Polizisten, eine Frau und einen Mann, am 31. Januar bei einer Verkehrskontrolle erschossen haben. Damit habe er eine von ihm begangene Wilderei vertuschen wollen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben ergeben, dass der 38 Jahre alte Mann insgesamt drei Schüsse mit der Schrotflinte abgegeben haben soll. Demnach hat der mutmaßliche Täter den ersten Schuss „überraschend aus der Schrotflinte aus kurzer Entfernung auf den Kopf der Polizeibeamtin“ abgegeben und sie damit schwer verletzt. Die Beamtin sei bewusstlos auf die Straße gestürzt, wodurch der 38-Jährige davon ausging, dass sie tot war.

Den zweiten Schuss, so die Staatsanwaltschaft, gab er ebenfalls aus der Schrotflinte aus größerer Entfernung auf ihren Kollegen ab, den er am Gesäß traf. Der Polizeibeamte habe zur Verteidigung mit seiner Dienstpistole geschossen. Der 38-Jährige habe daraufhin drei Mal mit einem Jagdgewehr auf den Polizeibeamten geschossen und ihn jedes Mal schwer verletzt. Der letzte Schuss traf den Polizeibeamten laut Staatsanwaltschaft am Kopf und war tödlich. Als der 38-Jährige dann die auf der Straße liegende Polizeibeamtin nach für ihn kompromittierenden Notizen durchsuchte, bemerkte er den Ermittlungsergebnissen zufolge, dass sie noch lebte und gab mit der Schrotflinte einen weiteren Schuss auf ihren Kopf ab.

Der Angeklagte soll sich durch Jagdwilderei finanziert haben

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen deshalb versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie zwei vollendete Morde vor, zusätzlich Widerstand und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Er soll zur Verdeckung von Jagdwilderei gehandelt haben, sowie beim zweiten und dritten Tötungsdelikt zur Verdeckung bereits begangener Tötungsdelikte. Ferner hätten die Ermittlungen ergeben, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat seinen Lebensunterhalt im Wesentlichen durch die Jagdwilderei und den Verkauf der Beute erzielte. Der Staatsanwaltschaft zufolge, tötete er die Polizeibeamten aus Habgier, um diese illegale Erwerbstätigkeit fortsetzen zu können.

Der 33 Jahre alte Komplize des mutmaßlichen Täters, dessen Haftbefehl im März aufgehoben worden war, wird nicht wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm jedoch „gemeinschaftliche gewerbsmäßige Jagdwilderei“ vor. Außerdem lautet die Anklage auf „versuchte Strafvereitelung“, weil er seinem Komplizen geholfen haben soll, Spuren der Morde beiseite zu räumen.

Einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten zu Folge gelten beide Männer als schuldfähig. Laut Anklage war die Ehefrau des 38-Jährigen legale Besitzerin der Tatwaffen. Er hatte die Schrotflinte vor längerer Zeit in einem Waffengeschäft im Saarland gekauft und dann an eine Privatperson weiter verkauft.

Mitte 2021 soll die Ehefrau des 38-Jährigen diese angekauft haben. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt gegen die Frau wegen fahrlässiger Tötung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Ehepaar lebt zusammen.

Das Schwurgericht in Kaiserslautern wird über die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen den 38-Jährigen und den 33-Jährigen entscheiden. Der 38-Jährige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Die Tat am 31. Januar hatte großes Entsetzen ausgelöst. Die beiden Polizisten, eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Polizist, wurden im Februar unter großer öffentlicher Anteilnahme beigesetzt.