Vier Tage nach einer Verfolgungsjagd in Nordrhein-Westfalen, bei der ein Mann sein Auto in Richtung von Polizisten steuerte und durch Schüsse gestoppt wurde, haben die Ermittler weitere Details bekannt gegeben. Sechs Beamte gaben bei dem Einsatz mehr als 30 Schüsse ab, wie die Staatsanwaltschaft in Detmold und die Polizei in Bielefeld am Mittwoch mitteilten. Der Verdächtige, der fünfmal getroffen wurde, sei inzwischen außer Lebensgefahr.

Der Vorfall hatte sich am frühen Samstagmorgen in Bad Salzuflen ereignet. Demnach wollten Streifenpolizisten in Herford den 19-jährigen Autofahrer kontrollieren und forderten ihn zum Anhalten auf. Der Mann fuhr aber davon. Im benachbarten Bad Salzuflen wendete der Mann in einer Sackgasse und fuhr auf die inzwischen ausgestiegenen Beamten zu.

Den Angaben zufolge schossen sechs der 13 eingesetzten Polizisten auf das Auto, das daraufhin in einen der Streifenwagen krachte. Der genaue Hergang sei weiter Gegenstand der Ermittlungen. Zudem sei weiter unklar, ob eine Gefahr für die Beamten bestanden habe und ob der Tatverdächtige gezielt auf die Polizeibeamten zugefahren sei.

Wie die Behörden weiter bekannt gaben, war der 19-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Er war den Beamten demnach aufgefallen, weil er ohne Licht fuhr. Der Wagen war ordnungsgemäß auf einen Angehörigen des Verdächtigen zugelassen.

Der Fahrer befand sich am Mittwoch weiterhin schwer verletzt in einer Klinik. Bei dem Vorfall wurde zudem ein Beamter leicht verletzt, sechs weitere erlitten einen Schock.