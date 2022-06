Prozess im Fall Kusel : Polizisten berichten von „beklemmendem“ Einsatz

In Kaiserslautern haben am Montag die Polizisten ausgesagt, die nach dem Tod von zwei Kollegen im Kreis Kusel als Erste am Tatort waren. Sichtlich bewegt erzählten sie, wie sie nach einem Not-Funkspruch auf die Suche gingen und zuerst auf die erschossene Yasmin B. stießen.

Zumindest am Ablauf nach dem mutmaßlichen Mord an zwei Polizisten im Landkreis Kusel bestanden am Montag vor dem Landgericht Kaiserslautern keine Zweifel. Zum Start der Beweisaufnahme waren die vier Polizisten geladen, die am Morgen des 31. Januars 2022 als Erste am Tatort eintrafen. Eindrücklich und übereinstimmend schilderten die Beamten, wie sie sich nach dem Not-Funkspruch ihres Kollegen Alexander K. auf den Weg gemacht hatten. Doch weil K. nicht mehr dazu kam, die genaue Position durchzugeben, irrten sie durch die Gemeinde Ulmet in Rheinland-Pfalz, bis das Dienstfahrzeug ihrer Kollegen geortet wurde.

Die tote Yasmin B., eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin, lag bei ihrem Eintreffen im Scheinwerferlicht gut erkennbar auf der Straße. Anhand ihrer Verletzungen – B. wurde mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen – sei offensichtlich gewesen, dass die junge Frau tot war.

Neben ihm die leer geschossene Dienstwaffe

Die Situation sei „sehr beklemmend“ gewesen, berichtete einer der Beamten sichtlich mitgenommen. Die Sichtverhältnisse seien wegen der Dunkelheit und des Regens schlecht gewesen. Weil sie nicht wussten, ob sich der oder die Täter womöglich im Wald versteckten, seien die Beamten auf Eigenschutz bedacht gewesen.

Den ebenfalls erschossenen Alexander K. entdeckte einer der Kollegen kurz darauf auf dem Feld. Neben ihm lag seine Dienstwaffe mit leer geschossenem Magazin.

Auch das Wildschwein, dass der Hauptangeklagte Andreas S. kurz zuvor erlegt hatte, entdeckten die Beamten im Feld. Bewegt oder angefasst hätten sie nichts, versicherten sie – nur die Ausweispapiere von Andreas S., die sie nahe des Dienstwagens fanden.

Ihre getöteten Kollegen nannten sie in ihren Ausführungen oft beim Vornamen, einer berichtet von einem freundschaftlichen Verhältnis zu Alexander K. Dessen Leiche habe er sich „aus persönlichen Gründen“ nicht ansehen wollen.

Anders als die später folgenden Zeugen würdigten sie die Anklagebank, auf der neben Andreas S. auch Florian V. sitzt, dem Jagdwilderei und versuchte Strafvereitelung vorgeworfen wird, kaum eines Blickes. Sowohl die Schwiegermutter als auch die Frau von Andreas S. verweigerten die Aussage, ebenso die Verlobte von V.

Nur der Mann, der Andreas S. am Morgen nach der Tat angerufen hat, sagte aus. Es ist der Automechaniker, bei dem S. nach der Tat neue Reifen bestellte. Früher seien sie auch zusammen angeln gewesen, seit einiger Zeit sei er aber auf Distanz gegangen, so der Zeuge.