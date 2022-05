Anschlagspläne in Essen : Festnahme im Kinderzimmer

Es war noch dunkel, als Spezialkräfte der Polizei sich am Donnerstagmorgen um kurz nach vier Uhr zur Dachgeschosswohnung eines kleinen Mehrfamilienhauses in der Essener Klopstockstraße Zutritt verschafften und einen 16 Jahre alten Jugendlichen in seinem Kinderzimmer festnahmen. Wenige Stunden zuvor hatte ein Mitschüler die Polizei alarmiert. Ihm hatte der Jugendliche erzählt, er wolle Bomben in seiner Schule platzieren.

Tatsächlich stellten die Einsatzkräfte neben einer selbstgebauten Schusswaffe, einer Armbrust mit Pfeilen, Speeren und Stichwaffen auch Material zum Bau von Bomben sicher – darunter bereits zusammengemischte Explosivstoffe und 16 Rohrkörper, die teilweise mit Uhren, teilweise mit Nägeln versehen waren. Zudem fanden die Ermittler im Kinderzimmer des Gymnasiasten zahlreiche nationalsozialistische Symbole wie SS-Runen und mehrere rechtsextreme, antiislamische und anti­semitische Schriftstücke.

In Windeseile verbreitete sich in Essen über Online-Medien die Nachricht, dass in der Stadt womöglich um Haaresbreite ein verheerender Terroranschlag an einer Schule oder sogar an zwei Schulen verhindert worden sei. Der Jugendliche war auf die Realschule am Schloss Borbeck gegangen, vor kurzem wechselte er dann an das katholische Don-Bosco-Gymnasium. Über Stunden hinweg durchsuchten rund 120 Polizisten mit zehn Spürhunden die beiden Schulen; Sprengsätze wurden nicht gefunden. Gegen den polizeilich bisher nicht in Erscheinung getretenen Jugendlichen wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt; die für Terrorismus zuständige Düsseldorfer Generalstaats­anwaltschaft hat den Fall übernommen. Auch die Eltern wurden vernommen. Der Schock sitze tief bei ihnen, so die Polizei.

Auch den nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU) nimmt die Sache mit. Man sieht ihm das an, als er am frühen Donnerstagnachmittag vor die Mikrofone tritt. „Möglicherweise hat die NRW-Polizei heute einen Albtraum verhindert“, sagt Reul mit gedämpfter Stimme. „Der Tatverdächtige hat über Material verfügt, das offensichtlich für den Bau von Bomben vorgesehen und auch vorbereitet war. Es ist dem Hinweisgeber und dem zügigen und sehr konsequenten Eingreifen der Polizei zu verdanken, dass hier Schlimmeres verhindert wurde.“

Auffällige Einzeltäter ein enormes Problem

Doch gelte es sehr behutsam zu sein, mahnt der Innenminister. Man könne nur eine erste Beurteilung geben. Die bisher sichergestellten Bombenkomponenten seien funktions-, aber nicht einsatzfähig. „Wichtig ist – und darüber wurde bislang nicht berichtet: Die sichergestellten Aufzeichnungen können auch als verzweifelter Hilferuf eines jungen Mannes gelesen werden.“ Es lägen Hinweise vor, dass der Gymnasiast „massive psychische Probleme und Suizidgedanken“ gehabt habe, sagt Reul. Hinweise auf Mit­täter gebe es bisher nicht.

Die Dramatik des Falls relativiert das nicht, im Gegenteil. Psychisch auffällige Einzeltäter stellen die Sicherheitsbehörden vor enorme Probleme. Sie auf dem Schirm zu haben ist nicht oder kaum möglich. Ein Beispiel ist Jens R. Als er Anfang April 2018 mit seinem Campingbus in die Außenterrasse eines Lokals in der Münsteraner Altstadt fuhr, tötete er vier Gäste und verletzte mehr als zwanzig weitere. Ein politisches Motiv hatte R. nicht. Wie fließend die Grenzen zwischen Wahn und Terror sind, zeigen die Fälle des rechtsextremen Attentäters von Hanau Anfang 2020 und des dschihadistischen Messerstechers von Würzburg im Sommer 2021.

Und wie erschreckend einfach es mittlerweile auch für junge Menschen ist, sich Anleitungen und Material für den Bau von Bomben zu besorgen, machen mehrere Fälle deutlich. Im April 2016 ließen zwei damals ebenfalls 16 Jahre alte deutsch-türkische Jugendliche vor dem Sikh-Tempel in Essen eine selbstgebaute Bombe explodieren. Die von einem Dschihadisten-Netz radikalisierten Attentäter verletzten drei Gäste einer Hochzeitsgesellschaft. Es handelte sich um den ersten ausgeführten Bombenanschlag dschihadistischer Islamisten in Deutschland.

Im vergangenen Jahr hatte sich ein junger Syrer aus Hagen über einen Messengerdienst detaillierte Informationen für den Bau einer Bombe besorgt, die er laut Chatverlauf an der örtlichen Synagoge zünden wollte. Nach dem Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes wurde er fest­genommen. Bombenkomponenten hatte er noch nicht gekauft.

Am Donnerstagnachmittag schloss die Polizei die Durchsuchung der Wohnung des tatverdächtigen Schülers im Essener Stadtteil Borbeck ab. Ein Hundeführer nahm sie zunächst allein in Augenschein, danach ließ er seinen auf das Aufspüren von Sprengstoff spezialisierten Polizeihund durch die Räume streifen. Weiteres verdächtiges Material wurde offenbar nicht mehr gefunden.