Polizeieinsatz an zwei Schulen : Material für Bombe bei Schüler in Essen entdeckt

Die Polizei in Essen hat am Donnerstagmorgen einen Schüler in Gewahrsam genommen. Der 16-Jährige steht im Verdacht, einen Anschlag geplant zu haben. NRW-Innenminister Stamp spricht von einem „mutmaßlichen Nazi-Terroranschlag“.

In Essen ist die Polizei an zwei Schulen in größerem Umfang im Einsatz. Bild: dpa

Die Polizei hat bei einem 16 Jahre alten Schüler in Essen Material für eine Bombe zur Planung eines Anschlags entdeckt. Das Material sei funktions-, aber nicht einsatzfähig gewesen, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag. Gegen den festgenommenen Schüler wird nun wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Die für Terrorismus zuständige Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen, teilten Sprecher der Behörde und des NRW-Innenministeriums am Donnerstag mit.

Ein Hinweisgeber habe die Polizei auf Pläne des Jugendlichen aufmerksam gemacht, einen Anschlag auf seine Schule zu verüben. „Möglicherweise hat die Polizei heute einen Alptraum verhindert“, sagte Reul. Es sei aber auch nicht ausgeschlossen, dass es sich um einen „Hilferuf eines psychisch gestörten Jugendlichen handelt“. Derzeit deute nichts auf etwaige Mittäter hin. Polizeilich sei der Jugendliche bisher nicht aufgefallen.

Sprengstoffexperten und Polizisten hätten in der Wohnung des deutschen Jugendlichen und seiner Eltern 16 Rohrkörper, präpariert mit Uhren und Nägeln, sowie zusammengemischte Explosivstoffe gefunden, sagte der Minister. Daneben seien eine selbstgebaute Schusswaffe und eine Armbrust mit Pfeilen sichergestellt worden. In einem mehrseitigen Schriftstück habe der Jugendliche sich antisemitisch und antiislamisch geäußert. SS-Runenzeichen sowie eindeutige Fotos seien auf dem Manifest zu sehen gewesen.

Nordrhein-Westfalens Vizeministerpräsident Joachim Stamp (FDP) sprach von der „Verhinderung eines mutmaßlichen Nazi-Terroranschlags“. „Unabhängig von der großartigen Leistung unserer Polizei und der Aufklärung des Falls haben alle Demokraten die gemeinsame Aufgabe, gegen Rassismus, Verrohung und Hass zu kämpfen“, erklärte er.

Die Einsätze mit Durchsuchungen am Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck und an der Realschule am Schloss Borbeck hatten um 7.00 Uhr begonnen und liefen am Vormittag noch, wie die Sprecherin mitteilte. Der Tatverdächtige sei aktuell Schüler des Gymnasiums und habe zuvor die Realschule besucht. „Wir haben Hinweise erhalten, dass in der Schule eine Straftat geplant war“, hieß es auf der Homepage des Gymnasiums. „Um die Schule auf Beweismittel hin zu untersuchen, mussten wir heute in Absprache mit der Polizei den Zugang zur Schule sperren.“

„Wir können bestätigen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16-jährigen deutschen Schüler des Don-Bosco-Gymnasiums handelt“, schrieb die Polizei auf Twitter. Eine Polizeisprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein SEK-Kommando habe am frühen Morgen die Wohnung des Gymnasiasten durchsucht. Zuvor hatten „Bild.de“ und „NRZ“ berichtet. Die Polizeisprecherin sagte: „Es ist glücklicherweise nichts passiert an den Schulen. In welche Richtung es womöglich gegangen wäre, wird nun ermittelt.“