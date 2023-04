Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio sichert die Polizei am 19. April 2023 Spuren am Tatort. Bild: dpa

Nach der Messerattacke auf vier junge Männer in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein Tatverdächtiger von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen worden.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Dabei handelt es sich um einen 26 Jahre alten syrischen Staatsbürger, wie eine Sprecherin der Polizei der F.A.Z. mitteilte. Er soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zwei Nachbarn – bei denen es sich ebenfalls um Syrer handelt – erkannten den Mann auf Fahndungsbildern aus Überwachungskameras im Umfeld des Fitnessstudios. Kurz nachdem die Mordkommission „Schwan“ am Samstag ein entsprechendes Foto veröffentlicht hatte, hatten sich die beiden Syrer bei der Polizei gemeldet.

„Es handelte sich um sehr konkrete, detaillierte Zeugenhinweise“, sagte die Polizeisprecherin. Zuvor hatten bereits mehrere Zeugen aus dem Fitnessstudio den bärtigen Mann auf dem Fahndungsfoto als mutmaßlichen Angreifer identifiziert.

In der Wohnung des Tatverdächtigen seien mehrere Messer sichergestellt worden. „Wir überprüfen derzeit, ob eines davon die Tatwaffe ist“, sagte die Polizeisprecherin der F.A.Z.

Mehr zum Thema 1/

In die Filiale der Fitnesskette „John Reed“ in der Nähe des Duisburger Rathauses hatte am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Mann unvermittelt vier junge Menschen im Alter von 21 bis 32 Jahren angegriffen und schwer verletzt; das jüngste Opfer schwebt noch immer in Lebensgefahr. Bei den vier Opfern handelt es sich um Deutsche.

Die Tat gibt den Ermittlern noch viele Rätsel auf. Einerseits kannten sich Angreifer und Opfer nach bisherigen Ermittlungen nicht. Andererseits schienen die bisher gesammelten Erkenntnisse darauf hinzuweisen, dass der Täter das jüngste Opfer gezielt angriff.

Der mutmaßliche Täter war als Flüchtling nach Deutschland gekommen und ist bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten.